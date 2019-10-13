稱示威緩和 特朗普料問題自行解決 美眾院周二續審香港人權法案

貿談達首階段協議 對港非常正面

特朗普稱，中美貿談達成首階段協議，對香港來說是非常正面的事。他說：「我們討論了香港，我認為中國在香港取得巨大進展，我一直關注事態發展，我跟副總理（劉鶴）說，跟幾個月前最初幾天相比，（示威情况）確實大幅緩和下來，那時候看到很多人，現在少了很多。」

另外，香港眾志秘書長黃之鋒昨在facebook引述眾志駐華盛頓代表敖卓軒稱，眾議院已將《香港人權與民主法案》草案等涉及香港3項草案和決議案，編排在下周（本周）審議日程的頭3項，本報翻查眾議院網站確認屬實。

根據眾議院網站更新，議程頭3項是《香港人權與民主法案》草案、《保護香港法案》草案，以及「承認香港與美國之雙邊關係、譴責中華人民共和國干預香港事務和支持香港人示威權利」決議案。其中此前較少人留意的《保護香港法案》旨在叫停對港出口催淚氣體和橡膠子彈等人群管制設備，避免香港警方以此對付示威者。

按網站展示的文本提到，兩項草案註明「暫緩規則及通過草案」，決議案則註明「暫緩及同意決議案」，意味着只要有三分之二議員支持，毋須辯論即可通過，往往以口頭投票完成表決。換言之，上述草案和決議案皆可望迅速獲通過，等待參議院再行處理。

根據美國立法程序，參眾兩院各自通過有關草案後，若文本完全一致，則直接交總統簽署，簽署後法案可正式生效。但若參眾兩院各通過一項主旨相同但文本不盡相同的法案，則須先交兩院協商委員會再行審議，以消除兩個法案中的歧異點，協商後的文本要再重新經參眾兩院通過，才可交予總統簽署。

指特朗普多變 黃之鋒籲港人繼續示威

黃之鋒預計，法案將於美東時間周二傍晚（香港時間周三清晨）在眾議院獲通過，但他稱即使法案最終獲兩院通過和獲特朗普簽署生效，法案執行與否仍取決於特朗普。他形容對方立場「五時花六時變」，惟認為近期NBA風波等令美國輿論站在香港一邊，籲港人繼續以大規模示威爭取國際關注，從而向中方及港府施壓。

至於參議院較早前亦已將《香港人權與民主法案》排上審議日程，但位於第238項，相信要較遲才獲處理。

明報記者

（反修例風暴）