冀政府百分百擔保貸款 張宇人：助飲食業支薪

稱恐過千食肆倒閉

張宇人昨日在商台節目《政經星期六》說，本港飲食業和零售業目前情况較8月底更嚴峻，受近期社會運動影響，不少食肆不時需提早拉閘，有員工要放無薪假。他擔心若情况持續，可能出現過千間食肆倒閉，勢推高失業率。除了目前房委會和房協已宣布減租，他希望若業界需要貸款時，可由政府作百分百擔保，令業界可應付員工薪酬開支。

舖租方面，張宇人稱有積極向業主商討減租，但業主反應較冷淡，目前只有一兩個大業主願意減租，其他大業主僅稱有需要時可個別幫忙。他擔心如果業主「無良」，可能食肆遲一天交租都要「停水、停電、熄冷氣」，將嚴重打擊業界生存，質疑業主是否要等到「十室九空」才願意減租。他希望其他業主可伸出援手，共渡時艱。

黃進達倡助中小企捱過年底

旅遊業議會主席黃進達亦在節目中說，反修例運動影響旅客來港意欲，黃金周來港旅客大跌是意料中事，導遊司機等前線員工沒有工作。他說政府目前對旅遊業支援少，建議考慮推行新措施幫助中小微企渡過年底難關。

黃進達又認為，香港經歷過SARS等大難關，相信業界恢復不困難，前提是社會先回復平靜。

（反修例風暴）