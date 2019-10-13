湯漢：要以良知執法 籲政府落實回應民意

甘地曼德拉作例

堅持和平方式反抗暴政

反修例示威者一直堅持五大訴求、缺一不可。湯漢在《香港家書》稱，合理訴求不被接納會失望，但勿絕望，因絕望使人看不到將來，亦要留心忿忿不平常令人產生仇恨，而仇恨會蠶食人性辨別是非的能力，使人內心失去美善，衍生暴力。「我深信以暴易暴不能解決眼前的問題，只會招來更大的傷害。」他舉例，上世紀兩次世界大戰，以及八十年代末的巴爾幹半島種族清洗，均使生靈塗炭，人性蒙污，都是仇恨的惡果。印度聖雄甘地和南非爭取消除種族隔離政策的曼德拉，因堅持以和平的方式反抗暴政，則獲世界稱譽。

湯漢認為，每個人都有個別和獨特的經歷，因而產生個別不同的意見和信念，該憑着良知彼此尊重，這是香港過去成功的主要元素之一。他認為要重建和諧，政府落實回應民意才是良策，故首要任務是官民重建互信。

稱助青少年走出困局

政府責無旁貸

眼見青少年焦慮與不安，湯漢感心痛，「因為他們不單是我們的將來，亦是我們的今天。現在的社會事件使他們迷茫失望，如何幫助他們走出困局，這確是社會各界包括政府當局責無旁貸的急務」。他呼籲政府真正聽取香港市民的聲音，執法者在法律賦與他們的權限要以良知執法和守法，才能重建市民對他們的信任和敬仰。

他相信市民在這動盪時期，難免失去方寸，建議不妨嘗試深呼吸，「記起自己在過去的困局中，曾靠過什麼克服挑戰而重拾希望呢？」面對負面資訊影響內心平安時，他說可尋找信任和明白自己的朋友傾訴。

（反修例風暴）