聶德權：不會用緊急法取消或押後區選 不評論喊「光復香港時代革命」會否DQ

稱區會條例有押後機制

聶德權昨在港台《星期六問責》說，過去數月社會紛爭激烈，暴力事件升溫令人擔心。他說現有法例中列明，如出現騷亂、公開暴力或危害公眾安全的情况而影響選舉進行，特首可決定押後，最多只可押後14日。至於最遲何時要決定押後選舉，他稱當局「到最後一刻都希望選舉能順利舉行」，呼籲全社會、不同政黨議員呼籲暴力停止，令本港有平和環境舉行選舉。至於是否要「零暴力」才能選舉，他稱可與過往選舉情形比較，考慮包括選民是否擔心投票時的人身安全，及其廣泛性。

預留12月1日作後備投票日

他重申已預留了12月1日作為區選後備投票日，若在1月1日前都無法選舉，之後區議會將出現真空期，當局要向立法會提交修例，將選舉進一步押後。至於真空期會有多久，他稱要視乎立法會何時三讀通過修例，而按立法會現時的議事速度「大家都估到唔會好快」。

被問到支持「五大訴求」的參選人會否被「DQ」，聶稱選舉主任決定提名是否有效時，會考慮參選人是否擁護《基本法》、效忠特區等，選舉主任需公開取消參選人資格的理據，不會隨便因政見或意見不同而「產生後果」。

民主黨質疑政府有意取消區選

民建聯稱政府有責任維持公正

民主黨主席胡志偉批評政府未有實質行動令社會恢復平靜，反修例運動有可能推高區選投票率，或對民主派有利，他質疑政府是刻意不讓社會平靜下來，目的是令區選取消，再以區議會真空期為由向立法會提交修例建議，修改《區議會條例》。

民建聯副主席張國鈞稱，黨內不少區選參選人數年前已辭職做地區工作，若選舉取消，會感失望。他說現時建制派參選面對不公平情况，政府有責任維護選舉公正，例如清理連儂牆等；部分參選人和義工擺街站亦遭包圍，若情况持續，會考慮循司法渠道處理，例如在選舉後提選舉呈請。

張國鈞已報名參選今屆區議會中西區西環選區，同區參選人還有民主派彭家浩。

明報記者

（反修例風暴）