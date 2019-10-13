不滿警暴 六旬「哨兵」與子女齊上前線

子女做「滅火隊」「雜工」

六旬的劉先生昨戴上黑色口罩遊行，他說自己大可不戴口罩，但認為政府立法無理，故就此抗議。他說最不滿警察制服市民後再施加暴力，「我不同意暴力，破壞港鐵的，你可以拘捕他，但你不可以打他」。劉育有一子一女，作為家長，每當看到有年輕人被警察打，他都會很痛心。

他說，兩名20多歲的子女分別在抗爭前線擔當「滅火隊」及「雜工」，而他一個月前開始當「哨兵」，密切留意警方動向，再通風報信，希望保護年輕抗爭者。

他笑言自己外貌呆笨，不容易被人察覺其角色。其妻則在家為丈夫子女煲清熱湯水，並留意Telegram消息。

因兩老擔心 「講了很多大話」

劉說，這數月來「講了很多大話」，因為家中兩老擔心，認為示威者就是錯，不希望他上街，他要另想藉口。他說一家人都有碩士學位，有學識，不會被別人煽動。

另外，19歲學生Neko昨遊行前說，運動持續4個多月已感疲倦，但不能放棄抗爭。她說對於警察濫權、新屋嶺被指發生性暴力、15歲少女浮屍案等均令她氣憤，對警方失信。她說曾目擊深水埗的士撞人群，距離傷者只有幾個身位，「司機明顯是感到不耐煩，所以刻意左轉撞向人群」，對有少女遭撞斷骨，她感到非常傷心。她又說，的士司機事後沒被捕，目前即使發生不公義的事也不會被制裁，感到不公。

在香港專業教育學院（IVE）修讀幼兒教育的Neko立志做教師，她感到成為教育工作者要背負愈來愈沉重的壓力。她說，有老師實習時被學生問：「為何警察咁嘅？」該實習老師不懂回應。

Neko認為，「這些問題難以用一個客觀的看法來解釋，過去會說警察是維護公義、維護法紀，但現在真的不知道怎樣說」。

（反修例風暴）