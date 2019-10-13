教局未來重點工作 楊潤雄：幫家長教子女

楊潤雄接受商台節目《政經星期六》訪問時說，在近期風波當中，外界有意見認為香港教育出了問題，但他認為，除了學校教育，家庭教育和社會教育也很重要。他說，家長的價值觀會影響子女判斷對錯、如何與人相處等，有些家長以往要兼顧掙錢，較少和子女溝通，有些家長以往縱容子女，現時很難管到子女，當局未來工作重點之一是要做好家長教育。

楊潤雄又說，社會對學生的影響也很大，社會上每個人都有責任教導學生「如何分辨對錯、如何有守法觀念、如何不靠暴力表達看法」。他舉例，近日有學生乘港鐵時跳閘，但當港鐵員工執法時，有很多成年人出來保護跳閘學生，楊認為有關做法會給青年錯誤觀念，覺得其行為獲社會支持。

咒罵師長表不滿 損言論學術自由

政府頒布《禁蒙面法》後，教育局曾向全港學校發通告，稱學生和教職員「在校內或校外均不應戴上口罩或以任何其他方式遮蓋臉孔」，局方其後又要求學校提供學生戴口罩情况，楊潤雄否認有關做法是向學校施壓。他承認禁蒙面法不會在校內實行，但強調政治訴求不應進入校園，「似乎你戴口罩就是有訴求要表達，將政治訴求帶入去比較複雜，會令有些同學不想表態都被迫要表態」。

近日中大及公大校長均被學生包圍要求公開譴責警方，理大專業及持續教育學院講師亦因有關示威的言論被包圍，楊潤雄說，若學生不贊成有關觀點，可理性討論，而非用群眾壓力、以咒罵形式表達不滿，否則言論自由和學術自由難以保障。

談中大女生控訴 「有監警機制」

被問及有中大女生控訴遭受警方性暴力，楊潤雄說「社會應多些從對方角度看……警方要長期強烈執法，也不是他們心目中希望日日都要做的事」，稱執法過程涉及很多人，「萬一警察有事做得不好」，已有監警會機制處理。

（反修例風暴）