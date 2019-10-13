反蒙面法遊行 示威者攻兩政府合署

尖沙嘴遊行往美孚 佔3行車線

網民發起的「反對緊急法遊行」沒向警方申請，目測逾千人在尖沙嘴鐘樓起步，大部分人身穿黑衣及戴口罩，有人手抱嬰兒參與，他們高叫「我有權戴口罩」、「蒙面無罪」、「解散警隊，刻不容緩」等口號。隊伍起步即佔據彌敦道往旺角方向行車線，走到長沙灣人潮漸多，佈滿3條行車線。

遊行途經尖沙嘴警署，警署內有雪糕筒撐起「警告 催淚煙」的黑旗，深水埗警署內亦有水炮車和「銳武」裝甲車戒備，但昨沒放催淚彈，亦不見水炮車出動。

長沙灣合署灑水系統「水長流」

遊行途經兩個政府合署，油麻地的九龍政府合署門口被破壞及噴上口號，玻璃碎片散落一地、門牌被拆、門外受損的消防喉持續射水，約1小時後，由尖沙嘴推進的防暴警員趕至關水喉不果，有女警大叫「搞唔到，唔好搞」。

有人約於5時在長沙灣政府合署外縱火、撬開鐵閘和破壞圍封木板，大廈地下的滅火裝置被毁壞，灑水系統水直流，大批防暴警員約於10分鐘後趕至。約兩小時後，灑水系統仍漏水，大堂和對開街道變得濕滑。有現場消防員估計，灑水系統有零件脫落而射水柱，要等大廈水缸的水流清才會停。

有示威者籲勿衝擊優品360

同時，有示威者嘗試撬開封在佐敦站出口處的木板，並噴上口號。佐敦「優品360」則被撬開鐵閘和破壞門牌，貨架被拉出店外，貨物散落一地，店閘被噴上口號；Starbucks玻璃外牆被打破，桌椅被用來堵路；另有示威者敲穿長沙灣富臨酒家的圍板，打碎玻璃；中銀香港的自動櫃員機都受損。不過，有遊行者經過「優品360」深水埗分店時呼籲勿衝擊，只叫「福建360」等口號，「間嘢就執笠㗎啦，唔好理」。遊行原定以深水埗為終點，約5時半，眾人遊行至美孚站後陸續散去。警方昨午稱深水埗、太子及旺角交通嚴重擠塞；在場者正參與「未經批准的集結」。

旺角拜祭陳彥霖

警驅散開槍 警棍撞記者

另外，傍晚約6時，有人到太子港鐵站、旺角警署外拜祭浮屍海面的15歲少女陳彥霖，他們在場摺元寶、燒香，並放了珍珠奶茶、蛋撻等祭品，又向警署高叫「陳彥霖，沉冤待雪」。拜祭氣氛本來平靜，至約9時，有人向警署射激光筆，又有人手持「唱K神器」唱歌及叫警員「起身喇」。約9時半，突然有穿便服男子表露警員身分後拘捕一名示威者，同時大批防暴警察衝出驅散，拘捕期間有警員拔出伸縮警棍不停推撞在場記者，又一度趕記者出馬路再要求記者返回行人路，其後地上遺下一張林姓警員的警察委任證。

約5分鐘後，旺角警署舉藍旗警告，並要求在場者除口罩，警署2樓即有警員向下發射一發布袋彈，然後才舉橙旗警告會開槍，擴音器廣播有人襲擊警署。約10時15分，大批防暴警察由警署衝出推進。

其後警民繼續對峙，至晚上約11時10分仍有約50人在旺角警署對面行人路聚集，不時叫口號，有人以激光筆照向旺角警署；警員又在沒警告下，以防暴槍在高處向地面發射最少一發橡膠子彈，之後才舉橙旗警告，及以揚聲器說有人向警署擲物。

（反修例風暴）