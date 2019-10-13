獨行者營運中九龍塘站擲燃彈 消息：近月罕見 資深警：孤狼難防

政府港鐵警譴責：可致嚴重傷亡

政府發聲明表示，有人在運作中的港鐵站內投擲汽油彈，行為極危險，特區政府強烈譴責。港鐵稱，有人向營運中的車站擲汽油彈，又在出入口縱火，嚴重威脅公眾及港鐵員工的安全；港鐵對此等惡意及不負責任的行為予以強烈譴責，而九龍塘站被擲彈時仍在運作，有可能造成嚴重乘客傷亡，公司非常關注，已報警，警方已列作縱火案處理。警方譴責擲汽油彈者罔顧市民安全，警告必須停止違法行為，亦提醒市民保持警覺，遇到危險要盡快逃離，並報警求助。

兩閘機燒毁 職員救熄

事發閘口CCTV已毁

昨午2時許，港鐵職員在東鐵線九龍塘站G1出入口見到火光，遂報警及用滅火筒撲滅火警。警方接報到場，發現兩部閘機有燒焦痕迹，探員檢獲兩個懷疑由啤酒樽製作的汽油彈，其中一個已爆開，另一個裝有可疑液體。消防人員初步調查，相信有可疑。案件列縱火，交由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進，暫無人被捕。10多名防暴警員事後到場戒備，港鐵亦隨即將G1及G2出口落閘。

據悉，有職員見到一名身高1.7米，事發時戴黑色鴨舌帽、黑口罩、身穿黑衣及長褲的男子途經該處，閘機其後起火。據悉，有關閘口的閉路電視早前已被破壞。警方正調查該男子是否與擲汽油彈有關。

警方消息人士稱，施襲者單人匹馬擲汽油彈，情况近月較罕見，以往示威者多在群眾活動時擲汽油彈，現獨行作案更難防。另外，過去反修例示威針對港鐵站的縱火及擲汽油彈行動，大部分是在車站停止運作或拉閘後進行，今次直接向運作中的閘口擲汽油彈，危險性增加。

工會：倘地底車站火警 後果堪虞

另外，下午5時許，較早已經關閉的荔枝角站B1出入口懷疑遭縱火，門口樓梯及閘口有燒焦痕迹，地上有玻璃樽碎片，港鐵已報警。香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，向使用中的車站擲汽油彈不止會破壞鐵路設施，亦會對乘客安全構成極大危險。他又說，幸好九龍塘站不是地底車站，事件中的汽油彈威力並非很強，否則若在地底車站發生火警、冒出濃煙，會導致乘客恐慌甚至呼吸困難，後果難以想像。

另外，港鐵表示，因應近日在車站關閉後再有人闖入破壞，馬鞍山線上周五起陸續為沿線車站的出入口加設保安閘，加強車站關閉後的保安。

明報記者

（反修例風暴）

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