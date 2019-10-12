官：人鏈可造成困擾 判鎅刀傷人漢囚兩月

認罪的被告符柱標（65歲）報稱已退休，控罪指他今年9月9日在牛頭角沐虹街文理書院（九龍）外，非法及惡意傷害事主杜珮瑜。案情指，事主事後遭被告弄傷右手中指和無名指中間的指縫，須縫6針處理。

辯方求情稱被告是獨居老人，須照顧居於老人院的九旬父親，他亦經常做義工。辯方又希望法庭理解本案與社會動盪有關，說近期有人因政見不同而干涉黑衣人，若該人獨自行動可能被圍毆，形容被告是在恐懼和魯莽下揮鎅刀傷人。

署理主任裁判官張潔宜接納辯方解釋，表示被告是在特別情况下犯案。張官稱，案發時有80多人組人鏈及叫口號，他們的行為「可能對他人造成困擾」；相信被告獨自面對數十人，雙方情緒激動，被告會感害怕而在衝動下犯案。張官又稱，被告有9項案底和暴力有關，但上次犯案已是17年前，相信他已改過自新，加上受傷教師傷勢並不嚴重，因此判他監禁兩個月。

【案件編號：KTCC1670/19】

（反修例風暴）