泵車隨警車隊處理示威 消防：不參與驅散拘捕

警方行動科高級警司汪威遜昨日在例行記者會證實，由昨日起試行上述新安排。他指示威現場由以往丟汽油彈、設路障，到近日淋漒水及以化學品製造煙霧，「暴力行為升級與日俱增」，為保障在場各人安全，將與消防處協定試行新措施，在有需要時，警方會要求消防派出相應人手、車輛及裝備參與警方行動，提供滅火、化學洗消及先遣急救服務，強調會對消防人員提供保護。

提供滅火清理化學物先遣急救

消防處回覆稱，在大型聚眾事件中，如在場者身上沾染危害物質，應第一時間現場清洗及消除危害物質污染程序，以減少受污染程度，消防泵車會提供有效的水源為有需要的人即時作有關程序。若現場發生火警，消防人員亦會根據現場情况，制定滅火策略，撲滅火警。其他緊急救援事故有傷者需要先遣急救服務時，消防員更可在救護到場前為傷者提供適切院前護理。處方指出，已備有指引應付聚眾及暴力事件，並不時向消防處屬員提供相關訓練及保護裝備。

消防處職工總會副主席聶元風強調消防並無立場取態，希望市民會明白消防並非與民對立，會「義無反顧」履行救人職責，亦不會只拯救警員。聶亦說，警方現時已購置水炮車，即使警方提出要求，亦絕對不會以滅火工具協助警方驅散。

（反修例風暴）