重鐵全線重開 將軍澳站26閘機開4部

今日料仍提早收車

港鐵昨晚稱，由於被嚴重破壞的設施需繼續復修工作，今日列車服務或會提早結束。

港鐵自上周受衝擊後，一度全線停駛，之後多日維持有限度服務，多個破壞較嚴重的車站亦關閉多日，昨日才全線恢復通車。最後一個重開的車站為將軍澳站，站內有7條扶手電梯，昨日4條可用；26部出入閘機當中有4部運作；3個客務中心當中只有1個開放提供有限度服務；5部售票機有1部可使用，增值機全部停用。

港鐵車務營運總管黃琨暐表示，港鐵過去一周受到前所未有的大規模破壞，截至10月7日，93個重鐵站當中有85個在近日的示威當中受過破壞；69個輕鐵站當中有53個受過破壞，至今仍有5個輕鐵站因信號系統受破壞而未能使用。

此外，港鐵列車服務繼續提早收車，昨日收車時間為10時，黃琨暐解釋，港鐵希望有多些時間修復設備，他舉例稱，將軍澳站等多個車站的扶手電梯曾被水浸，維修人員要先抽走積水，用風扇吹乾零件，檢查電子設備是否需要更換，並由承辦商做安全檢查，有關工作需要收車後才可進行。

他又說，由於港鐵的零件已用得「七七八八」，一旦再有破壞，修復所需的時間會更長，鐵路服務會受影響，作風險評估後，決定調整服務時間，他形容是「迫不得已」的決定。

（反修例風暴）