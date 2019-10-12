稱因不確定因素 月底維港泳取消

全數退款 明年參賽半價

維港泳原訂本月27日舉行，泳總昨宣布，鑑於近期的社會情况及各種不確定因素，決定取消維港泳。獲確認參賽資格的泳手可於周六及周日，到九龍公園游泳池領取選手包留念，並可於11月15日前獲全數退還300元報名費、20元行政費及100元水試費用，所有今年入圍泳手明年若申請參賽，可享半價優惠，並豁免繳付水試及行政費用。

泳總會長王敏超表示，泳總感謝贊助和支持機構，以及本地和國際泳手對這項盛事的踴躍支持，因今次取消活動而對各界造成任何不便，泳總衷心致歉。

另外，旅遊界議員姚思榮前日去信特首林鄭月娥，稱因修例引起的社會動盪已持續多月，未知何時平息，旅行社、酒店、賓館、航空公司、旅遊巴公司收入已大幅下滑，希望政府進一步增加支援，助業界渡過難關，避免裁員潮。

姚思榮倡政府減租五成派消費券

姚思榮綜合近期收集到的業界意見，提出8項建議，包括建議李嘉誠基金捐款10億元優先用於與旅遊相關行業的中小微企、建議政府轄下或作為大股東的機構為業界租戶減租五成、建議機管局豁免航空公司航班着陸費和停泊費半年、向市民派消費券等。

邵家輝：零售最多跌八成 恐結業裁員

批發及零售界立法會議員邵家輝昨安排約30名業界代表與商務及經濟發展局會面，反映近月銷售額跌至少三成以上，最高達八成，正面臨裁員結業危機。邵希望政府呼籲發展商及業主減租，另建議政府向每個市民和商戶派1萬元、提高差餉寬免等。

明報記者

（反修例風暴）