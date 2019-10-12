聲援遭性暴力學生 1.8萬中大人聯署

促段崇智「敢向不公義說不」

中大職員、校友和學生網上發起《吳同學，我們與你同在》聯署聲明，對吳同學扣留期間受性暴力感「極度震驚和痛心」，強烈譴責過去幾個月警察「目無法紀的行為」，促港府立即成立獨立及具公信力的調查委員會，調查警方違規濫權、性騷擾等問題。聲明亦促請段崇智和大學管理層「敢於向不公義說不」，盡全力協助和保護同學。

聯署截至昨日傍晚約6時，已收到1.8萬名教師、職員、學生和校友的實名簽署，包括新聞與傳播學院院長李立峯、醫學院助理院長黃麗虹、政治與行政學系副教授馬嶽和周保松。

工會促發指引應對警闖校

中文大學員工總會昨日亦發聲明稱，學生擔心警方在沒有搜查令下闖入校園濫捕，促請校方發指引，讓教職員、校園保安及部門主管清楚知道應對方法及通報機制。對於中大保安組有可能要阻止警員入校園，或因此面對法律訴訟，要求大學給予法律支援。聲明截至昨日下午6時，共有581名教師、職員、學生和校友聯署。

另有校友發起聯署聲明，要求段崇智立即回應學生訴求，包括要求公開譴責警方暴力對待示威學生，以及成立專責小組為所有受影響學生提供法律、財政及情緒等支援。聲明又促請段崇智「躬身自省，重新守護中大的人文精神、與中大人堅毅同行」。聲明截至昨晚10時共約100名校友聯署。

（反修例風暴）