學生快閃奏《願榮光》 大埔和你拖爭六訴求

「紫荊之殤合奏團」由一群大、中學生組成，他們昨日一行十數人，身穿校服、戴上口罩「快閃」圓方演奏。其中一個同學在前方任指揮，帶領其他人一邊以管弦樂演奏《願榮光歸香港》及《試問誰還未發聲》等歌曲，一邊在商場內「巡遊」，其間有人伴唱。他們多次演奏，吸引市民舉機拍照，未見有商場保安阻撓其行動。合奏團演奏約一小時後結束「快閃」行動。

至晚上，各區市民再度有人「出動」，大埔有人發起「和你拖」活動，由聖公會阮鄭夢芹小學手牽手築人鏈至天后宮風水廣場，亦有人亮起手機燈擺動。部分市民戴上口罩，高叫「六大訴求，缺一不可」等口號。

新城市紙鶴砌「自由HK」

另一邊廂，多區商場有人聚集唱歌和叫口號，當中在馬鞍山新港城中心有近百人聚集，有數名黑衣人以管樂演奏《願榮光歸香港》，其他在場者一同和唱。沙田新城市廣場則有人摺紙鶴，在商場中庭的地上砌出「自由HK」字樣，並有人輪流就反修例示威分享感受。

（反修例風暴）