警稱將軍澳浮屍無傷痕屬自殺

CCTV證赤腳往海濱 未因反修例被捕

警察公共關係科署理總警司江永祥透露，該宗案件屬自殺案，形容是一宗悲劇，警方已初步調查，屍體已解剖。事主上月19日失蹤，過去亦有失蹤報告，而家人21日報案，屍體22日被發現。江指出，屍體經解剖後，並無發現表面傷痕，亦無性侵迹象，驗屍官仍需時確認死因；而警方與死者家人了解過，確認死亡無可疑，但由於涉及私隱，他不便透露更多。

江永祥續說，警方翻查死者學校的閉路電視紀錄，發現她上月19日晚上丟下財物，並赤腳行往海濱，故警方認為死亡情况及背景無可疑。對於死者是否曾被警方拘捕，江永祥被追問後，稱當事人並無就反修例的公眾活動而被捕，至於此前有無被捕過，他則以私隱理由沒有透露。

同學促知專公開CCTV

死者生前就讀的調景嶺知專設計學院設計大道，昨晚有學生發起追悼會，排隊逐一上前鞠躬，並獻上白色花束及燃點蠟燭。有人表示，希望追悼活動為陳同學「討回公道」，並促請學校交代閉路電視片段，查明去世真相。

昨晚亦有大批市民聚集上水大會堂悼念，不少人在主持儀式的傳道人講話時低頭抽泣，氣氛哀傷。部分市民獻白花，用蠟燭砌出「RIP」字樣，又有人寫心意卡向少女致歉，因「未能保護她」。

（反修例風暴）