3品牌遭勒索比特幣「贖罪」援示威 涉優品360富臨御藥堂 警設專線供舉報

發信者稱不付款會「嚴懲」

警察公共關係科署理總警司江永祥表示，本月初分別接獲4個商戶報案，指上月下旬收到傳真及電郵勒索，發件者聲稱來自「守護香港民主自由聯盟」，知道有關商戶對近月的示威活動持不同政見，批評他們破壞香港民主和自由，故要求商戶透過比特幣平台付款，以援助一些暴力示威活動以「贖罪」。發件者聲稱，若商戶不付款會遭受懲罰，亦在勒索電郵中附加過去數周有人在市面大肆破壞商舖的影片。

據悉，警方接獲3個品牌的公司報警，包括優品360、御藥堂及富臨酒家，共涉及4個地點，未有人付款或損失。富臨集團回應稱，事件已交由警方處理，暫不作評論。本報昨未能聯絡御藥堂。

電郵附破壞商舖影片

優品360表示不評論事件。知情者透露，優品360於9月下旬收到勒索電郵，寄件人自稱是「勇武護港聯盟」的陳先生，形容組織理念是「用一切可能的手段守護香港的民主和自由」，指因優品360是「親共商戶，支持黑社會襲擊市民，破壞香港的民主和自由」，又稱願意給該公司「贖罪」機會，只要在10天內捐贈一筆款項，可既往不咎，又稱只會接受比特幣捐款，捐款不可低於0.1比特幣；若收不到捐款將會嚴懲，「務求在最短時間內令公司執笠及老細╳家剷」，電郵又附有部分商戶被破壞的連結。

優品360月初再收「勇武護港聯盟」傳真

據了解，優品360於本月初再收到下款為「勇武護港聯盟」發出的傳真，問及有否查閱電郵，明言「唔比錢，爆晒你哋嘅舖頭，等住執笠」。知情者透露，優品360在港約有100間分店，截至日前，約有50間分店被破壞，其中3間被縱火。據了解，優品360的管理層亦被要求「與福建幫割席及支持五大訴求」。

江永祥表示，案件不是單一事件，情况令人擔憂，警方高度關注，並已着手調查。他續稱，警方已就此設立專線，如有任何商戶或市民遭受勒索或恐嚇困擾，可致電5975 3133，或以電郵（appeal@police.gov.hk）聯絡警方。他又說，示威活動已由和平表達訴求變成暴力事件，警方不希望見到示威活動由對民主理念的追求，發展成金錢勒索或其他刑事罪行或犯罪行為。

明報記者

（反修例風暴）