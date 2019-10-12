立場不同 蔡維邦辭大律師公會副主席

48歲的蔡維邦去年中獲任為資深大律師，專長於刑事訴訟，近年曾處理多宗廣受關注的案件，包括曾擔任新地案中的被告前政務司長許仕仁、七警案中的被告觀塘區反黑組警員劉興沛、旺角大衝突案中的被告梁天琦的辯護律師，亦曾在律政司長鄭若驊的屯門寓所僭建案，向刑事檢控專員梁卓然提供獨立意見。

蔡維邦今年1月接任做滿5年、退下火線的資深大律師彭耀鴻，擔任大律師公會副主席一職，除此之外，蔡亦是公會紀律常委會主席、實習資格批核常委會委員、刑事法律與程序專業委員會主席。因蔡的請辭，大律師公會網頁昨日顯示蔡所有職務的任期截止10月9日，公會亦在會員通告感謝蔡維邦多年來為大律師事務所作的貢獻和無私奉獻。

公會成員：蔡政治立場不「黃」

據了解，蔡維邦在信中透露與大律師公會立場不同，認為留在公會可能貢獻不大，故辭去公會所有職務。據了解，執委在開會前得知此消息都感到突然，會上曾討論可能引致蔡維邦辭任的原因，但沒有特別挽留。有公會成員稱，蔡維邦的政治立場一向不是「黃」；而在反修例風波中，公會出過多份聲明，有批評警暴，亦有譴責示威者，該成員強調每份聲明都是經執委會詳細討論和取得共識才發出，是集體決定，惟可能不是蔡想要的立場。

空缺暫懸空 1月改選

至於蔡維邦離任公會副主席後會否補選，該公會成員表示因尚有另一名副主席資深大律師毛樂禮，故有關空缺會暫時懸空。根據公會規則，大律師公會執委每年都會在1月改選。

（反修例風暴）