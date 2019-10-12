陳維安：特首將到立會讀施政報告

陳：無安排視像會議

內會昨日討論到施政報告發表的安排，民主黨涂謹申等民主派發言質疑特首是否可以透過錄音、錄影、視像，向立法會發表施政報告。立法會法律顧問馮秀娟稱，根據《基本法》73（4），立法會職能之一是聽取特首的施政報告，基本法和議事規則都無清楚訂明發表方式，但基本法訂明立法會要「聽取」，故書面發表不符合。她認為，要考慮以往特首都是親身到立法會發表的傳統，認為要諮詢立法會議員意見。陳維安表示，若施政報告議程無法開始，或不能繼續，會進行下個項目，強調無安排視像會議。

基本法訂明「聽取」 書面發表不合法

有議員擔心當日的保安風險。公民黨郭家麒說，林鄭月娥所到之處都會出現防暴警察；涂謹申稱「很介意」有「蒙面警察在立法會大樓的樓層行來行去」；公民黨楊岳橋則要求警察進入立法會要不蒙面和展示編號。民建聯葛珮帆則稱「立法會好危險」，擔心有示威者掟粉末和燃燒彈，又稱有假記者，反問「如有人在立會做暴力行為，誰保護我們」。

陳維安說，立法會下周三及周四面對嚴峻保安風險，會發出黃色警示，若有需要會要求警方入立法會候勤。他強調秘書處在詢問立法會主席、內會正副主席後才會求警協助，而警方只會在大樓特定地方戒備，秘書處無要求警方在會議室或「綠地氈」執勤；警方從無主動提出進入大樓。他說聽到議員對警方裝備的要求，會如實向警方反映。另外，內會昨日同意，若下周三大會無法處理撤回修訂《逃犯條例》的動議，會順延至再下一星期的大會。

（反修例風暴）