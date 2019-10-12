建制議員獲警護送至立會

立法會外圍包圍了一重約兩米高的水馬陣，水馬內外都有軍裝和便衣警員駐守和巡邏，連接海富中心、政府總部、中信大廈和立法會的天橋都有警員。記者穿過水馬陣進入立法會時，需向立法會保安展示記者證。大樓內召開內會、財會的2樓範圍劃了記者區，會議室外有十多名保安員候命。

工聯會陸頌雄說，他沒要求警方保護，但警員有向他查詢其出門返立法會的時間，以便安排人員在他家附近巡邏，但就未有護送他到立法會。有建制派議員透露，昨日甫落樓便發現遠處有警車守候。

另一建制派議員稱，警方有呼籲他們盡量避免乘搭公共交通工具，而昨晨有兩名警員在其住宅大廈外等候，他出發返回立法會時，警員亦有尾隨其車輛保護。

區諾軒：警方沒提供保護

民主派區諾軒表示，警方沒有向他提供保護，又謂現時民主派對警方不信任的程度很高。

至於下周三《施政報告》公布當日有否特別安排返回立法會，多名議員稱未收到相關通知。

警方昨晚回覆稱，一直與立法會保持緊密聯繫，作全面風險評估及適當部署，並在有需要時提供適切協助。警方會視乎實際情况及行動需要調派人手。

（反修例風暴）