建制議員獲警護送至立會

【明報專訊】立法會大樓7月1日被嚴重破壞後，昨日首次開會。立法會大樓近日被水馬陣包圍，議會內外昨日嚴陣以待，有建制派議員向本報透露，警方有向他們提供保護，前日查詢他們昨日離開住所時間，昨晨在他們的住所附近派員保護，甚至有議員被警方由住所樓下護送至立法會。財委會昨早9時開始，建制派「班長」廖長江則在建制派群組中建議各人在7時半前回到立法會。
立法會外圍包圍了一重約兩米高的水馬陣，水馬內外都有軍裝和便衣警員駐守和巡邏，連接海富中心、政府總部、中信大廈和立法會的天橋都有警員。記者穿過水馬陣進入立法會時，需向立法會保安展示記者證。大樓內召開內會、財會的2樓範圍劃了記者區，會議室外有十多名保安員候命。
工聯會陸頌雄說，他沒要求警方保護，但警員有向他查詢其出門返立法會的時間，以便安排人員在他家附近巡邏，但就未有護送他到立法會。有建制派議員透露，昨日甫落樓便發現遠處有警車守候。
另一建制派議員稱，警方有呼籲他們盡量避免乘搭公共交通工具，而昨晨有兩名警員在其住宅大廈外等候，他出發返回立法會時，警員亦有尾隨其車輛保護。
區諾軒：警方沒提供保護
民主派區諾軒表示，警方沒有向他提供保護，又謂現時民主派對警方不信任的程度很高。
至於下周三《施政報告》公布當日有否特別安排返回立法會，多名議員稱未收到相關通知。
警方昨晚回覆稱，一直與立法會保持緊密聯繫，作全面風險評估及適當部署，並在有需要時提供適切協助。警方會視乎實際情况及行動需要調派人手。