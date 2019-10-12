稱「警暴未除仲點開會」 泛民財會提名22人 開會一天 內會財會未選到主席

政府拒警察加薪抽起處理

財委會會議昨甫開始，議會陣線朱凱廸和區諾軒即提出規程問題，稱「警暴未除仲點開會」，認為立法會應先處理警察暴力的問題，財委會亦不應處理警察加薪的撥款項目。

陳健波說，政府表示不會將警員加薪從公務員加薪項目中抽出處理，形容相關要求是「挾持立法會」。朱、區聞言高叫口號，陳健波一度要將二人逐離會議室，民主派包圍兩人阻止，會議短暫休會後繼續。

財委會進入選舉主席程序後，建制派提名陳健波連任主席，會議隨即改由財委會副主席陳振英主持，民主派則互相提名競逐主席，又提名其他建制派議員，但建制全部拒絕接受提名。最終財委會主席有23名候選人，當中22名是泛民。建制派認為，傳統的候選人辯論方式要用16小時，會消耗大量時間，經投票後選出需時最短的方案，每名議員僅可提1分鐘問題，每名候選人可分別發言共3分鐘，有關方法需逾兩小時處理。各候選人發表政綱後，陳振英宣布會議結束。

陳健波：周一再選 泛民斥利益衝突

陳健波會後通知議員下周一再開會處理選舉事宜，民主派去信要求撤回決定，認為陳健波是主席候選人，由他決定開會並不恰當；而一般亦會有最少5整天預告期。

陳健波回覆查詢時稱，在立法會新會期開始前財委會仍由他擔任主席；他認為要盡快開會，作為主席是有權豁免開會的預告期。他說若過了下周三仍未能選出主席，會議便會由立法會最資深的民主黨涂謹申主持選主席，他恐怕會更拖延。

至於內會，昨日有10項議程，逾3小時的會議仍未處理排第9項的選舉正副主席。民主派會上要求召開特別內會，要求政務司長張建宗交代政府會否繼續動用《緊急法》和警暴問題等。建制派批評政府部門處理修例風波時各自為政，民建聯梁志祥促政府成立委員會統籌工作，遏止暴力。

內會主席李慧琼稱，會向張建宗反映要求開特別內會，同意張建宗到內會解釋，有助市民掌握形勢及回復社會秩序。

明報記者

（反修例風暴）