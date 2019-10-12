閉門對話後段崇智變「段爸」 中大生：變真誠

在場學生：段作三大承諾

中大新傳系四年級生、中大校園電台前副台長莫曉晴，周四晚與約50名校友和學生和段崇智閉門對話。莫引述段崇智對話期間承諾，會譴責警察暴力；如警強入校園，會有24小時律師團協助，不讓中大生在中大範圍被捕；會新增緊急專責小組，並加入學生成員。在場的中大學生會財務秘書尹鈺堃表示，段崇智承認中大人事架構架牀疊屋，學生出事時校方未必即時知悉，希望成立專責小組，在這段時間發生突發事件時，校方能盡快跟進。

前晚公開對話期間，學生和校友不滿段崇智回應，有人直斥段崇智是「恥辱」，段崇智事前被戲稱為「段皇爺」，但閉門對話後獲部分學生「段爸」的美稱，為何轉變如此大？

段上前抱哭訴警暴學生

有人不滿下周五才出聲明

莫曉晴認為，段表現真誠，態度轉變與學生少了對他激動指摘有關，而對話一開始時就有學生痛哭傾訴遭遇，如被警察用鐵鏈鎖手、被警棍打等，段崇智上前抱着哭訴學生，並說面對面傾談下相信學生所說的事。

同場副校長吳基培曾承認自己在今次事件中處理得不完善。莫曉晴說，段崇智曾落淚，稱非常希望幫助學生，也說當被學生罵不配做校長時會感憤怒，認為小型對話比千人對話直接。

尹鈺堃亦相信，段崇智在會上表現出關心學生一面，不再是「錄音機」般說話，學生因而轉變態度，但部分與會學生仍不滿段下周五才出聲明，亦有人不滿他未承諾當警方入校園時會到場，中大學生會將視乎他下周回應，再決定會否有其他行動。

被問到段崇智是否曾在會上作出上述3個承諾，中大發言人沒具體回覆，稱一般情况下，如警察欲進入校園，大學保安會先查詢具體資料如事件性質和調查目的等，可行下會安排大學人員陪同。大學已聯絡數名具法律專業背景的校友，為有需要學生提供法律支援，包括保障學生的法律權利。

（反修例風暴）