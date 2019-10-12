中環快閃示威 市民除罩感謝女生勇敢

網民昨午發起「中環快閃再集結」，聲援日前被捕的新港城中心保安及其他被捕者。中午12時半，有數百人聚集遮打花園，警察一度舉黃旗指稱現場的人非法集結及違反《禁蒙面法》，但在示威者指罵後離開。其後示威者大叫「光復香港，時代革命」等口號及唱《願榮光歸香港》。

舉牌「我哋都係妳屋企人」

除了聲援運動中的被捕者，不少參加「快閃」的示威者亦希望支持前晚脫下口罩、控訴拘留期間遭受警方性暴力的中大學生。39歲Keith自製寫上「我地（哋）全部都係妳屋企人」及「4 sonia（該名中大學生的英文名字）」的標語牌，並在受訪時一度哽咽，「Sonia都除低咗（口罩），我算得是什麼？」他表示即使公開容貌後被起底也是微不足道的犧牲；又感謝該學生勇敢發聲控訴。

口罩者：為抗議非為隱藏

從事股票行業、39歲的陳先生戴上口罩「快閃」，「我不是要隱藏身分，而是表達對法例（禁蒙面法）的不滿」；他表示法例荒謬，不守也可，又不怕被捕，「都拉唔晒咁多人」。

在遮打花園聚集約半小時後，示威者佔據德輔道中西行線「快閃遊行」，沿途不少人加入隊伍，近千人沿干諾道中東行線折返遮打花園，又以雪糕筒攔截車輛；遊行期間不見警察戒備。遊行歷時約45分鐘，其後示威者和平散去。

（反修例風暴）