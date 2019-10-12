警稱強姦指控嚴重 籲事主聯絡

監警籲投訴

謝偉銓主持委會審核

警方「家庭衝突及性暴力政策組」總督察張寶月表示，投訴警察課至昨日仍未收到與新屋嶺及葵涌警署有關的性侵投訴。她說警方早前亦在網上留意到，有人稱被捕後遭警員性侵，但就無人確實表露身分投訴；而前日中大女學生除下口罩，公開講述經歷，令警方可聯絡她，「是很大的轉捩點」。

張表示，如任何人受性暴力對待，都絕不應該啞忍，懇請事主或其他能提供資料的人，盡快聯絡警方，提供實質證據，以盡快找出真相。警察公共關係科署理總警司江永祥表示，外界指稱新屋嶺發生雞姦、強姦，他說這些是極嚴重的指控，但若找不到當事人，沒有事發時間、日期、地點這些最基本的資料，警方難以跟進。

監警會亦發聲明呼籲該名中大女生及其他有類似遭遇的人向投訴警察課投訴，該會又表示，所有6月9日後由於大型公眾活動所引發的投訴，都會由監警會屬下的嚴重投訴委員會負責審核，而委員會主席是監警會副主席謝偉銓。

稱新屋嶺沒可能非禮毆打

謝偉銓：指「硬件上」

謝偉銓本周二視察新屋嶺後接受傳媒訪問，表示對外界指稱新屋嶺發生非禮及毆打，他認為「簡直沒有可能」，稱拘留室連在一起，大聲說話亦能聽到。本報昨向謝偉銓查詢，他澄清早前說不可能有人被非禮及毆打，意思是硬件上不太可能，但強調未下結論，「正如硬件上拘留室有燈，但實際上可以不開燈」，正索取拘留處理方法、流程、人手等詳細資料，繼續調查。他呼籲該名中大女生及聲稱被性侵的男子向監警會投訴，監警會才可立案跟進。

（反修例風暴）