警投訴課查性暴指控 籲交證據 中大女生控訴 婦團：蒐證責在警 應刑事查

稱遭葵涌警署男警拍胸

中大學生Sonia前晚與校長段崇智見面時，除下口罩、以真面目控訴8．31在太子站被捕後，遭受警方性暴力，其後有輿論說她在新屋嶺遭性侵。Sonia昨分別在facebook及商台節目《在晴朗的一天出發》澄清，她於8月31日在太子站被捕後，翌日在葵涌警署被一名男警用手大力拍打胸部。她亦投訴警署如廁位置有閉路電視、如廁時附近有男警；此外，一名女警用金屬探測器檢查其衣物時，掀起其衣服至肚臍位置，而當時有男警在場。

女生：與律師商討跟進

投訴課「警察查警察」

Sonia說，正與律師商討如何跟進，會保留一切權利，包括向投訴警察課或監警會投訴，亦會考慮報警。對於警方稱會主動聯絡她，Sonia說感到恐懼，「警方說會主動找我，是否要捉我回去，又多一次48小時（扣查），又再一次任人魚肉？」她晚上接受港台節目《自由風自由PHONE》訪問時說，投訴警察課是「自己人查自己人」，即使有監警會在場也不會有信心，因為監警會的組成「大家有目共睹」。

警：投訴課是跟進的起點

警方「家庭衝突及性暴力政策組」總督察張寶月表示，對於女學生稱自己及其他被捕者曾遭警員性侵犯及性暴力對待，警方非常重視。她說明白受害人需要極大勇氣才可挺身而出公開事件，「非常欣賞這位女同學，勇於踏出第一步」。她強調警方有措施保護受害人身分，會公平公正調查。

張說投訴警察課昨早曾致電並留言，亦有聯絡中大希望接觸事主，但未獲回應，呼籲事主盡快聯絡警方，讓警方盡快找出事實真相。

外界質疑為何案件交投訴警察課，警察公共關係科署理總警司江永祥稱，現階段未有充足資料判斷事件如何發生，投訴警察課是「跟進的起點」。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華補充，由投訴警察課處理可容許監警會作為獨立第三者與女生一起錄口供。

婦團：公眾對警方監警失信心

張達明：至少應獨立調查新屋嶺

關注婦女性暴力協會表示，事主公開指控的內容已足以構成性罪行，警方應以刑事案件跟進，而非一般投訴，而受害人已盡力將其經歷公開，警察作為執法者，應肩負蒐集「實質證據」的責任；鑑於目前公眾對警方嚴重失去信心，為避免「自己人查自己人」的嫌疑，政府須成立獨立調查委員會調查相關指控。

香港婦女中心協會亦認為，由警察投訴課調查、再交由不具調查功能的監警會審議的機制，公眾已失去信心，應成立獨立調查委員會調查指控。

監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明認為，Sonia的指控先由投訴警察課跟進亦可理解，但若投訴警察課發現當中有刑事成分，應立即轉交刑事調查。他說若現場沒有閉路電視、雙方又各執一詞，投訴警察課最終的結論很可能是「無法證實」。他又說，現時示威者不信任警方，要他們就遭受警方性暴力報警是強人所難，應成立獨立調查委員會調查新屋嶺事件。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676