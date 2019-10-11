倘再引緊急法 胡漢清：應經立會

質疑特首用盡權力

胡漢清昨開記者會，他形容社會風波始於特區政府推動逃犯移交，卻一意孤行、與社會大眾無溝通，應研究錯誤成因，並強調律政司本應就條例解釋。至於應否就事件成立獨立調查委員會（COI），胡漢清說應待完結後才成立，否則會干擾調查進程，「現時都未endgame（終局）」。

百萬人上街引以為榮 現示威變質

他形容，現時社會示威由合理抗議變了質、「走歪了」，憶述6月9日有百萬人和平上街時，他引以為榮，「因中國一部分地區可以這樣做」；但形容最近數月是社會最缺乏自由的時候，市民連乘搭港鐵的自由都失去。

胡漢清認為，無人向年輕人解釋法律代價是危險，「年輕人會否知要怎樣找數？掟汽油彈，你估會判感化嗎？會判社會服務令嗎？」他認為《施政報告》應納入《基本法》教育，包括教授《中英聯合聲明》、公民教育、刑事法律等，稱可由國際專家教授。他稱，社會民主訴求核心是冀有普選，「是否不一步到位就原地踏步？」認為政策應轉變，基本法明言應循序漸進，提名委員會亦可民主化。

（反修例風暴）