陳肇始：已促供防護予清潔工 工會：無特別加

陳肇始表示，食環署每日派8000人負責公共清潔，近月示威增清潔難度，清潔工要通宵工作。她又稱，非常關注清潔工安全，食環署會評估，有需要會暫停工作，安排工人到安全地方暫避；至於外判清潔工，食環署有指引要求承辦商履行合約及法例，令僱員有足夠防護衣物及裝備、安全培訓及合適工作安排。署方亦發清潔催淚彈建議指引，若見危險品或其他化學廢料，可轉介食環署等。

稱沒及時通知 「硬食」催淚彈

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵反駁，食環署沒為清潔工特別加裝備。她舉例，清潔工穿水鞋、手套等，與平日無異，到金鐘一帶清理水炮車殘餘物時，會接觸到化學物，皮膚感到刺痛。她又說，食環署清潔工往往在發生衝突時受波及，但署方沒及時通知可提早離開工作地點，致清潔工「硬食」催淚彈等。她稱10月1日衝突中，由於當日是公眾假期，無法致電食環署查詢有何指引，認為署方在資訊交流及即時決策方面不足。

天水圍臨時街市 最快明年竣

另外，去年施政報告宣布天水圍南公眾街市選址，陳肇始昨稱建街市需數年，故在天水圍北、天秀路公園旁空地設臨時街市，最快明年底前完工。臨時街市以「組裝合成」改裝貨櫃建造，約設40個攤檔，賣肉、魚、蔬果等，亦設簡單熟食檔。整個街市設上蓋，各檔備空調。

元朗區議員鄧焯謙稱，上述選址近民居，憂有老鼠等問題，又稱街市附近易有非法擺賣、塞車、違泊、嘈音，促政府設配套減影響。

（反修例風暴）