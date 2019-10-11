觀塘站重開 流動閘機供拍卡

居民嘆需搭的士上下班

或改習慣搭巴士

觀塘站昨日重開，早上繁忙時間人流頗多，港鐵加派人手維持秩序，部分職員手持流動入閘機讓乘客拍卡，暫代部分未能使用的入閘機。大部分閉路電視鏡頭仍未復修，升降機亦未全面重開，部分入閘機復修後重新啟用，但運作仍不時出現問題，有乘客拍卡後入閘機轉棍無法轉動，要由職員拍職員證才能通過。

何女士前日由觀塘往堅尼地城上班時，要走到牛頭角站才能乘港鐵，周一更要乘「泥鯭的」下班，人頭費高達300元。她認為示威者不應破壞港鐵等設施「阻人返工」，又稱政府很無能，無法緩和局勢。

馮小姐要往太古上班，觀塘站停用期間要改乘巴士或的士，她說擔心遲到或無法上班會隨時「冇咗份工」，近日乘的士車費比平日多了百多元。

一名由將軍澳到觀塘上班的男乘客表示，未封站前仍可透過報稱損毁的入閘機入閘，不理解港鐵封站良久的理由，為免港鐵突然停駛或乘車期間被趕下車，會開始改變習慣轉乘巴士。

明報記者

（反修例風暴）