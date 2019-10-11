師兄林卓廷批警漠視婦女權利

稱將臨盆不可能上前線 轟濫捕

林卓廷表示，事發當晚已收到校方及校友會通知，已立即安排法律團隊協助師妹。他認為師妹快將臨盆，沒可能會走上前線示威，認為警方是濫捕，加上被捕後被警員出言侮辱，認為前線警員情緒失控，對任何被認定示威者的人抱有敵意。

跌倒撞腹 可致早產胎盤剝落

該孕婦被捕時曾跌倒，婦產科專科醫生靳嘉仁稱，孕婦向前跌倒撞到腹部可大可小，要視乎撞擊力度及地面環境，一旦撞到腹部或受驚均會令子宮收縮，但稍作休息及平靜心情可回復正常；若子宮出現規律性收縮，則有可能導致早產。若撞擊力太大，亦可能導致胎盤剝落。

反修例衝突已延伸本港多區，法政匯思召集人吳宗鑾認為，若市民因路過衝突現場被捕，在衝突範圍附近用膳或家住附近，均是「好的抗辯理由」，因單單出現在衝突現場並非罪行，他強調舉證責任在於控方，控方需證明被告有參與暴動或非法集結。

但吳擔心，警方在「兵荒馬亂」之際，未必會分辨到市民是否路過。他指出，根據近日情况，警方多選擇先拘捕，後再翻查證據調查，建議市民最好避免進入衝突範圍，以減低被捕風險。

（反修例風暴）