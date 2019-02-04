特稿：肚落地流羊水被指「扮嘢」 20分鐘方上白車 被捕孕婦：產房袍半穿 男警闖入索資料

明報記者 黃詩雅

屯院：女職員全程在旁 索完即走

屯門醫院發言人回覆，該名孕婦周一晚由警察帶同入院，到7樓產房接受檢查後，再獲安排轉往產前病房留醫。孕婦在產房的獨立檢查間等候接受醫生檢查時，有警員表達需向該孕婦核對資料，故產房安排女職員陪同一名男警進入產房內的獨立檢查間。男警逗留在獨立檢查間期間，產房女職員全程在旁。而男警完成核對資料後馬上由女職員帶同離開檢查間，返回產房內的家屬等候區。警方回覆查詢稱對事件無補充。

懷有35周身孕的林小姐周一晚在屯門兆康站涉非法集結被捕，因未錄取口供，她不便透露被捕前細節，惟她被捕時已失平衡向前跌倒地上，腹部着地產生劇痛，同時流出一灘羊水。她感覺到防暴警欲將她按在地上，遂即時大叫「我係大肚婆」，其後由一名女防暴帶上警車。

事主：警恐嚇拉去新屋嶺

林憶述當時警員不相信她穿羊水，「啲防暴說話好難聽，話我扮嘢」，又聽到防暴警帶恐嚇口脗說，「𠵱家拉你去新屋嶺，係咪好驚呢」。她在警車上多次說自己肚痛，其後才獲轉到救護車，其間有一男一女防暴警陪同送院，由穿羊水到上救護車，過程約20分鐘。

林隨即被送入屯門醫院產房一個房間檢查。等候檢查時，一名女防暴警突然推門而入稱要搜身，當時林已換上手術袍，並脫下所有衣物，女警遂檢查林的袋及衣物。其後有醫護人員通知她，指有男警欲內進向她索取個人資料，醫護又稱已阻擋不住警員，當時林躺在病牀，僅穿了一半手術袍，背部的繩沒綁好，內衣褲全部脫掉，醫護人員隨即給她蓋上毛氈。男警則身穿全套保護衣物，由產房護士陪同進入房間，男警坐在林的身旁，向她索取姓名、電話、住址等個人資料，男警約5分鐘後離去。

澄清無「睇全相」 質疑不派女警

林憶述事件稱：「好無奈，點解可以有陌生男人入咗嚟？因為通常入得去嘅都係孕婦另一半，嗰時當然會尷尬，不停睇自己遮唔遮到」，她質疑警方為何不是派女警進入產房，並澄清過程並非網民所指的「被男警睇晒全相」。

完成檢查後，林被送到產前病房內其中一房間留醫，當晚有一男一女警員在產前病房內的走廊看守，至翌日早上才改由兩名女警看守，她說「男警喺度令我有好大壓迫感」，又批評警方安排男警在產前病房看守是無理。她稱，即使後來改為由女警看守，兩名女警經常「大聲笑、傾偈，好滋擾」。

幸胎無大礙 憂「有咩事唔畀湊女」

林說本來不了解政治，直至7．21西鐵元朗站有孕婦遇襲，她才多留意反修例新聞，又指過往幾個月只參與兩次合法遊行。林現已獲保釋，12月再到警署報到，回想被捕時片段「仍然好驚，嚇死我」，慶幸只穿了少許羊水，經檢查後胎兒無大礙，昨已出院。除擔心被起訴，她更擔心將出生的女兒，「驚有咩事唔畀我湊佢，我就更加擔心」。

（反修例風暴）