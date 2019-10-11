網民排長龍食爆黃店 茶店盼證港人撐得起

邱騰華：爭取豁免導遊本地景點入場費

工聯會屬會包括香港旅遊業僱員總會、香港專業導遊總工會、香港外遊領隊協會和香港旅遊業導師協會昨與商務及經濟發展局長邱騰華會面，並提出「港人遊香港」計劃，資助港人遊覽香港，並資助加強業界培訓。邱騰華會後表示，任何能夠協助業界的建議都考慮，亦已推出減免旅行社牌費、領隊及導遊續牌時要繳付的培訓費用，又已爭取豁免導遊進入本地景點入場費，期望各個業界都能共渡難關。

市道不景，網民昨發起「全民黃店感謝日」，聲稱要「食爆良心小店」。昨午飯時間的銅鑼灣，「黃店」如「渣哥」、「龍門冰室」有不少人排隊。店內有連儂牆的日式外賣店「為食龍Hungry Dino」擠滿客人，負責人Tracy表示，小店剛在6月反修例運動開始之際開張，首3個月虧損，盼第4個月能收支平衡，昨日客人比平時多三成左右。

衝突不落閘 茶店：運動無礙生意

昨4時多，渣甸街8間手調飲料店唯獨「木衛二鑄茶所」擠滿年輕人，高峰時有20多人排隊。老闆Fred說，昨人流多了五成，生意也比平日多四成。他說，反修例運動對整體生意額無太大影響，估計因同街店舖常在衝突時落閘，但他認為市民都很和平而堅持開放，故能吸客，「現在我是捱得幾耐得幾耐，但我想證明香港人可支持香港人經濟」。

銅鑼灣樓上咖啡店負責人吳先生常在咖啡店的社交媒體發布支持示威者或罷市的帖文，他說，反修例運動後生意不跌反升逾四分一。他解釋，中年「藍絲」本來就不是目標顧客，且多了人在遊行前先去光顧該店，生意不算受太大影響。不過，他高調撐黃絲曾惹麻煩，有人以該店電話號碼叫外賣及在交友軟件約會女生，他說，「就算執笠也不可無良知。」

（反修例風暴）