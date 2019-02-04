紅會心理熱線 運動至今169求助 7%萌念自殘 有人不滿堵路想斬人

擬傷人者多50歲以上 累失業要「一拍兩散」

香港紅十字會自6月中，在每次發生大型事件如7‧21元朗打人事件後都會開放危急心理支援熱線，每次維持1至3日，加上預約服務「Shall We Talk」及在示威集會現場提供心理支援，至今服務超過1100人。

香港紅十字會臨牀心理學家暨心理支援服務主管張依勵指出，有自殺風險的求助個案，大部分本身有情緒病，當中不乏年輕人，她說，有佔領運動後患抑鬱症的患者，因反修例運動持續而病情加劇，一度想自殺；而想傷害他人的大多50歲以上，主要不滿示威者堵路，表示想用刀斬人，其中有病患家屬擔心隨時要送院的家人可能因此延誤治療，亦有在反修例運動中失業的人，罵示威者令他手停口停，揚言要「一拍兩散」，「很多與我們談完會說『都係講吓』」。

專家：親人分歧易放大 籲着眼雙方關係

張依勵表示，反修例運動持續長時間，並不時在社區發生，不少市民有親身經歷，令他們的感受和困擾更深，並擔心自身安全，「（情緒）可能會累積，曾有目擊7‧21的求助者，雖沒有再乘坐西鐵，但8‧31太子站事件後，有日她途經某港鐵站亦會忽然爆喊」。

反修例運動中有不少親友因政見不同反目，她指出，與最親的人討論時，愈希望對方與自己的想法一致，愈易放大雙方分歧，但她建議應集中雙方關係，而非分歧，「想想大家的關係有沒有其他值得珍惜的地方，雖然政見不一樣，但感受是一樣，而感受是沒有對錯的」。

另外，和富社會企業「香港開心D」在9月9日至23日訪問了1077人，逾五成是學生，從快樂指數、內在因素、外在環境、抑鬱情緒分析香港整體的開心指數，調查發現今年的開心指數創下10年新低，只有6.15分，較去年的6.54為低，當中25至34歲受訪者的開心指數最低。

（反修例風暴）