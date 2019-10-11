一成人着手移民 三大主因同繫政治 移民公司：諮詢較年初增5倍 家庭客查詢即日簽約

逾四成盼移民 4年來最高

是次調查訪問了707名成年市民，42.3%受訪者表示，如有機會會打算移民或移居外地，較去年12月調查的34.0%增加8個百分點，也是2016以來近4年的最高紀錄。整體受訪市民中，有9.6%人表示有為移民準備，屬2017年至今3年來最高紀錄。有移居打算的受訪者中，最多人想移居加拿大（17.5%），其次是澳洲（13.8%）和台灣（12.1%），有22.6%人則表示不知道或未決定。

宜居分數54.4 3年最低

以滿分100分為香港適宜居住和生活程度評分，今次調查平均有54.4分，顯著低於2018年12月的62.1分，也是2017年來3年的最低位。

以往移民主因「環境擠迫」三甲不入

以往居住環境擠迫是港人移民主因之一，過去3年都是第二大因素；今次調查中，此因素三甲不入。打算移民受訪者中，首三大最多人提及的本地因素為「香港政治爭拗太多/太煩/社會撕裂嚴重」（27.9%），「香港政治不民主」（21.5%）和「不滿中央政府/中央政府獨裁/對中央政府沒信心」（19.5%）。

寰宇移民顧問有限公司銷售總監劉碧琪稱，近3個月公司移民諮詢數字較今年年初增加5至7倍，當中包括不同年紀和政見者，主要希望能多一個身分和保障、子女有更好的教育等，其中有小朋友的家庭明顯較「快手快腳」。劉碧琪稱曾有育有讀小學子女的3人家庭希望移民台灣，上午致電查詢，下午已備齊所需文件上公司簽移民顧問合約。

劉碧琪說，台灣、葡萄牙和愛爾蘭是三大熱門移民地，因這些地方移民要求較低或「移民監」要求較低，其中台灣生活指數亦較低和位置近香港。

明報記者

（反修例風暴）