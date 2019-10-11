被捕女生除口罩控訴警性暴力 段崇智承諾就警暴發聲明

段崇智在公開會面後離場時被學生包圍，有學生在地上痛哭，段其後與痛哭的學生閉門會面至深夜，氣氛明顯緩和。他之後見記者，稱這場對話「希望大家都學到一點」，大學做得不足，但不代表無盡力，會繼續改善，「希望以後多點對話真心說出來」。

他稱與學生商討如何保護校內安全及學生安全，例如警員進校園可如何保障學生；若發生一些事情，學生如何與大學有效聯繫及溝通。中大學生會會長蘇凌鋒說，閉門對話時校長眼濕濕。

公開會面後學生痛哭 段折返

昨日的公開對話於黃昏5時半開始，多名學生和校友批評校方對被捕學生支援不足。至8時半左右，戴口罩女生Sonia（圖二）發言，稱自己是曾於立法會議員毛孟靜記者會發聲的龍小姐（化名）、民間記者會的S傷者。她說至今憶述被捕經歷仍感驚慌，問段知否被捕學生需要什麼，「你知不知被捕時會被警方收起及關上電話，以粗言穢語辱罵等。你知不知警方要我們去邊就去邊，入黑房就入黑房，除衫就除衫？你知不知有人被速龍打到這一刻仍要覆診？」

Sonia稱不止她遭受警方性暴力，有被捕者遭多於一名警員不分性別性侵及虐待。她說自己生於家暴家庭，希望中大「這個家」可關懷被捕中大學生。她脫下口罩說，「校長我願意鼓起勇氣除低口罩，請問你是否一同鼓起勇氣與學生同行，譴責警方對被捕人士包括中大學生施暴？」段稱譴責任何暴力，包括警方暴力，又稱會再與該學生溝通。

警稱非常重視 將主動聯絡

警方稱非常重視上述嚴重指控，但至今投訴警察課並沒接獲在新屋嶺扣留中心被性侵的投訴。警方會主動聯絡事主，希望她提供實質證據，讓警方公平公正的調查，找出事實的真相。

對話期間，中大副校長吳基培提到有32名中大生被捕，包括《禁蒙面法》實施後，有5名中大生被捕，中大有支援被捕學生，數名學生曾反映遭受警暴。

（反修例風暴）