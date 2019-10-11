張建宗讚警「出色」 被批無助降溫 稱示威4月42公里欄杆被拆 兩成交通燈受損

2379人被捕 750人未成年

曾就警隊處理元朗襲擊道歉、惹警員不滿的張建宗，昨在政府跨部門記者會開場發言，讚揚警察抗暴「出色」，又稱警隊「絕對不是單打獨鬥，不是孤軍作戰」，之後才交代過去4個月示威對香港的影響。他說至昨凌晨5時，有2379人被捕，當中104人16歲以下，約750人未滿18歲，稱數字令人震驚及痛心。他呼籲家長及教師勸喻年輕人不要參與非法及暴力行為，遠離警方防線，免誤闖警方驅散或逮捕行動範圍。

運輸及房屋局長陳帆表示，過去數月的示威活動令香港交通大受影響，6月以來共有400多組交通燈受嚴重損毁，佔全港交通燈約五分之一；公共道路設施損毁亦非常嚴重，包括欄杆被拆、路磚被掘起，以及大部分港鐵車站曾遭攻擊等。對於維修費，他稱未有準確數字，但相信所費不菲。

陳又稱，示威者在晚上散去後，政府人員會把握時間，通宵修復遭破壞設施及路障等，盡力在早上繁忙時間恢復交通。被問港鐵提早收車像宵禁，陳帆稱復修工作需時，故爭取港鐵提早停運，讓維修人員有較多時間工作，強調絕無其他考慮。

食物及衛生局長陳肇始表示，每次遊行示威都會產生大量垃圾，食環署每日派8000人提供公眾潔淨服務，遊行示威不但加重清潔工工作量，清潔難度亦較高，例如要清理貼在地上的宣傳物品及噴漆。民政事務局長劉江華稱，過去數月共有6間地區政府合署被不同程度破壞，包括九龍城、深水埗等，又稱每月約有20萬人次使用政府合署服務，示威者暴力行為影響日常公共服務。

張：給宏觀圖畫 非挑撥群眾矛盾

對於政府輪流交代市面破壞情况，被問是否挑撥群眾矛盾，張建宗表示昨日記者會目的只是給市民較宏觀的圖畫，絕不希望加深矛盾。他稱過去幾個月每次示威，政府部門都要很努力工作，才可令社會恢復運作，尤其前線清潔工，讚揚他們是「無名英雄」。

被問過去數月，曾有不同政府部門人員對警方執法有不同意見，政府昨強調上下團結一致；至於是否要求其他部門支持警方，公務員事務局長羅智光表示，知道有個別公務員對警隊某些行動有意見，但他強調應透過既定渠道反映，又重申「公務員在不同崗位都是很團結的」。

強調政府團結 警非孤軍

民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊認為，政府詳述示威對社會的影響，同時「盲撐警隊」，無助事件降溫，亦予人轉移焦點之感，似乎想減少外界關注近日警方執法及濫權問題。對於張建宗強調警隊非孤軍作戰，她認為反映公務員內部有動盪，對警隊有不同意見，政府想「振軍心」，「是對公務員施壓，叫他們別這麼多意見」。民主黨涂謹申說經歷如此多警察濫暴，張建宗仍讚揚警隊出色，「政府由上到下都瘋狂了」。

明報記者

（反修例風暴）

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