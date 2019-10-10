周日暴動案 留院3學生昨應訊

13歲少年投訴警強塞證物

控罪指出，13歲少年、16歲姓余中五女生、16歲姓曾中四女生於10月6日與其他23名被告在灣仔軒尼詩道，連同其他身分不詳的人參與暴動；另中五女生另涉違反《禁蒙面法》。辯方早前透露，13歲少年被捕時被警員用力按住後頸致紅腫，右手擦損、後腰有傷。

辯方昨亦投訴，警方將一把不屬於13歲少年的雨傘列為少年身上搜出的物品之一，另外姓余被告被捕時，警方使用過度武力令她受傷，又拖延她見律師及求醫的要求。

裁判官記錄兩人投訴，並下令案件押後至1月6日再訊，讓警方進一步調查，而3名被告亦准以現金1000元保釋，其間須守宵禁令和不准離港。

涉周二毁將軍澳站 兩青年保釋

另外報稱待應的盧智聰（20歲）及無業的林俊（23歲）涉10月8日凌晨破壞將軍澳港鐵站設施，同被一項控刑事損壞罪，案件昨在觀塘裁判法院提堂。盧獲准保釋至12月4日再訊，其間須禁足將軍澳站、遵守宵禁令及不得離港。林俊則留醫缺席聆訊。案件12月4日再訊。

【案件編號：WKCC3587、KTCC1805/19】

（反修例風暴）