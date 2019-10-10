譚惠珠籲法庭加速排期簽手令 楊岳橋質疑施壓

譚惠珠昨於港台節目《議事論事》表示，盼勿去到要解放軍介入的地步，她稱香港的問題須平靜才能解決，行政、立法、司法及市民要「合埋一齊力量」才能解決問題，包括行政當局應看《施政報告》可否解決深層次矛盾、立法則希望議員與暴力割席、司法則希望案件排期加快、有法官簽署手令；市民應思考如何保護自己，有事不妥便應報警。

譚料特首無意再引緊急法

譚惠珠強調，支持警察並非支持武力，而是支持香港解決自身問題，以免去到解放軍須介入的地步。對於政府引用《緊急法》設立《禁蒙面法》，譚惠珠稱據其了解，相信特首無意引用緊急法訂立其他法例。

至於訂立禁蒙面法後，示威衝突仍不斷，譚惠珠不認為前線示威者會減少，因為他們有「特別的誘因」出來，但指現時有不少「娃娃兵」，過往若有人籲年輕人犯事，可稱帶面罩便無事，而立法後帶面罩亦可被捕，盼提升校園內找新人參與示威難度、減低示威在青間擴散。

楊岳橋批評譚惠珠「枉為法律界人士」，質疑是否向司法機構施壓，強調法庭只是按本子辦事，若認為有需要定會加快程序，批出手令亦須按程序、規矩，「她是否淪為與光頭警長同一層次？」他批評譚惠珠倒果為因，因警方多次未做好蒐證等準備已落案起訴，才導致案件需長時間押後。

報道稱警申搜令遭拒 郭榮鏗批有人抹黑

對於有報道稱警方在非工作日向法庭申請搜查令遭拒，法律界立法會議員郭榮鏗斥消息人士向傳媒「放風」、試圖抹黑法官，對法官及司法機構極不尊重，強調若申請一方不滿裁判官決定，應循法律途徑上訴，而非藉此製造輿論向法官及司法機構施壓。

（反修例風暴）