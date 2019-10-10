旺角暴動案3人上訴 官押後頒判辭 梁天琦：原審納無關案情 判刑過重

指原審錯誤視當日行為有預謀

梁天琦早前被控一項煽惑暴動、兩項暴動和一項襲警罪，他開審前承認襲警罪，經審訊後被裁定一項涉亞皆老街的暴動罪成，其餘罪脫。代表梁天琦的資深大律師駱應淦認為，原審法官彭寶琴錯誤地將陪審團首次審訊時未能作有效裁決、涉砵蘭街暴動罪的案情，以及其他街道的縱火事件納入判刑考慮中，亦錯誤地把梁當日戴上口罩、眼罩和頭盔的行為視為有預謀、組織和計劃，形容上述裝備屬保護裝備、沒攻擊性，以及為防止梁被認出，而判辭亦說明當時群眾「突然」衝出馬路，「無故」向警員施襲，足以反映當晚行為沒預謀。

駱應淦指出，彭官判刑時援引的英國案例，所涉的暴動行為超過10個小時，比本案性質更嚴重，而另一宗同涉旺角大衝突的「楊家倫案」，被告涉燒的士等更嚴重行為，最終被判4年9個月，刑期比梁天琦為輕，認為彭官的判刑不公道和偏頗，導致梁的刑期過重。

黃家駒律師稱角色較輕盼從寬

至於開審前已承認一項暴動罪的黃家駒，早前被判囚3年半，其代表大律師陳銚明表示，黃當日只向警員投擲發泡膠箱，並於短時間內被制服，形容角色較輕，又指在教育不完整、傳媒報道偏頗下，很多年輕人容易被誤導，做出自以為正義的事，希望法庭以寬容態度對待主動認罪的年輕人。惟遭上訴庭指出黃家駒不一定受誤導，並質疑黃有否指示他發表相關言論。

盧建民兼上訴定罪 指陪審指引出錯

早前被判囚7年的盧建民，是案中唯一就定罪和判刑均提出上訴許可的申請人。其代表大律師劉偉聰認為，原審法官指引陪審團時，將「共同目的」和「犯罪意圖」的法律概念混淆，認為若被告人當日的行為帶不同目的，便不屬集結。上訴庭法官彭偉昌一度查問，上述說法是否即「各有各做」，劉同意並形容為「兄弟爬山」，惟彭官稱自己「唔識呢啲俗語」。

律政司：不應完全抹開未入罪案情

代表律政司的刑事檢控專員梁卓然表示，法庭判刑時應先考慮案中整體暴力程度、規模和自發性等，繼而聚焦各被告當時角色，故法庭不應「完全抹開不看」梁天琦在砵蘭街的作為，又形容當日有大量穿本民前藍色上衣的人在場，並手持「包膠」盾牌等不能隨手撿取的武器，反映當日行為有預謀。

明報記者

【案件編號：CACC164/18】

（反修例風暴）