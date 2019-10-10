腦出血男子蘇醒 警：無阻任何人治療

醫護評估出血數小時後入院

據悉，該名27歲男子昨日病情改善，清醒並能流利對話，兩邊手腳力度相若。雖未有詳細評估，醫療團隊初步對傷者能完全康復感樂觀，又預期他於一兩日內能離開深切治療部。

有屯院醫護人員向本報透露，傷者頭部左側有長3厘米的表面傷痕，裏面頭骨和腦硬膜之間則有長6厘米的血塊，周二凌晨接受開顱手術發現腦硬膜上仍流血。醫護人員根據傷者情况估計，傷口和腦硬膜上出血約數小時後入院，但稱腦硬膜上出血當下，可能無病徵，隨血塊積聚傷者漸會出現嘔吐、半身無力、昏迷、羊癇等病徵。若延誤求醫，血塊愈積愈多至腦壓上升，有壓住腦幹影響呼吸功能的風險甚至死亡。

網上流傳上述27歲傷者被警棍打傷，本報向警方查詢是否屬實、武力使用原因、會否就事件展開調查，但警方沒具體回應，只稱警方於周一晚在屯門青山公路近鄉事會路交界發現，有示威者非法設置路障截查車輛，共拘捕9男1女，分別15至27歲，涉非法集結、使用蒙面用品、阻礙警員執行職務等。其後3男1女被捕者被送屯門醫院，當時清醒。警方稱不會阻礙任何人接受治療，同時絕對尊重任何人應有權利。

（反修例風暴）