觀塘站今重開 港鐵：着火時警員已撤離

港鐵昨晚宣布，經歷上周五（4日）衝突後一直封站的觀塘站，今日會重開，但站內個別設施仍待維修，車站會實施客流管理。對於近日有網民質疑，當日觀塘站示威者離開、警方到場後才着火，港鐵昨稱，當晚10時10分左右一批人破壞該站A出口大閘進入車站縱火，當時協助關站的警員已撤離。港鐵又稱，外界指港鐵允許他人破壞車站，是毫無根據及虛假指控。

工會引述金澤培稱破壞熟手 疑員工泄資料

港鐵多個車站日前受到衝擊，到昨日仍有7個站未能恢復服務。香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，昨日曾與港鐵行政總裁金澤培和車務總監劉天成等管理層會面，他引述金澤培稱，近日示威者打開列車逃生斜道、破壞輕鐵信號系統等，手法純熟，懷疑有港鐵員工泄露資料，但不知是否現職員工；坊間有資訊科技的方法可追查外泄資料者身分，但有關方法未必合法，港鐵不會使用。

同樣有與管理層會面的香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁表示，會上管理層未有說明有何證據證明是員工外泄資料，但亦未有表示會進一步調查，他認為有關指控嚴重，若無實質證據，管理層不應指明是員工外泄。

今關站提早收車 港鐵：續修設施

港鐵昨晚預計，今日仍會關閉部分車站及提早收車。昨日港鐵重鐵線路仍有7個車站要關閉，包括損毁較嚴重的觀塘站和旺角站，以及將軍澳線和馬鞍山線多個車站，輕鐵有多條線路停駛或改道，機場快線在昨晚8時起亦只有限度服務，列車服務昨晚繼續提早於8時結束，港鐵稱要騰空時間做修復工作，多間大學包括中大、浸大和教大等均因交通問題取消昨晚課堂。

「未能使用」增值機仍可用 港鐵：屏幕刮花

有市民質疑，港鐵設備損毁程度未如聲稱般嚴重。前日網上流傳短片，有人在港鐵站內使用貼「設施被破壞，未能使用」標示的增值機，成功增值八達通。本報記者昨午分別到黃埔站、尖沙嘴站、油麻地站及太子站，發現被損壞的增值機及單程售票機均用布覆蓋，並貼上「暫停使用」字樣。黃埔站有入閘機顯示屏有「暫停使用」字樣，但仍可入閘，惟未能顯示車資及餘額。

港鐵回覆稱，網民拍攝的增值機相信是位於銅鑼灣站西大堂，該設施早前遭破壞，顯示屏刮花，由於設施尚待維修，考慮到乘客使用該設施時或可能因顯示屏的破損而被擦傷，故車站於設施貼上未能使用的告示。

（反修例風暴）