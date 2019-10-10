港鐵受損 輪椅客歸家路迂迴 無升降機難抵地面 深水埗返寶琳花4小時

明報記者

羅偉祥患有先天嚴重痙攣，以電動輪椅代步。他上周五晚由寶琳乘港鐵到深水埗找妹妹，但深水埗站升降機被毁、暫停服務，妹妹到港鐵站大堂找他後，他打算返寶琳，但旺角站關閉令他無法轉車，他改到尖沙嘴出站，到路面搭巴士，詎料封路，他等不到巴士，改搭天星小輪到中環，到香港站後轉港島線及將軍澳線回家，原本約1小時車程，結果耗費4小時。

工程師：維修最少兩周

羅偉祥表示，很多港鐵站只有一台升降機，一旦被毁，輪椅人士難由車站到達地面，而黃大仙、旺角站等車站設置升降機後已不再設升降台，而且升降台只適合普通輪椅，無法承載重型電動輪椅。升降機工程師黃啟漢補充，升降機保養承辦商維修需時約兩周，若升降機曾被火燒，需時或更久，但港鐵身為重大運輸機構，有責任設法協助傷殘人士。

除了港鐵，羅偉祥稱不少行人路磚塊被掘起，輪椅人士需繞道，部分路段鐵馬被拿走後換上水馬令道路變窄，輪椅無法通過。他說道路及港鐵被毁令殘疾人士非常不便，部分人因此不敢外出，「出到街，不知何時又有衝突，又要封路」。

指殘疾人選擇少 陳錦元籲勿毁交通設施

香港失明人協進會會長莊陳有於網上呼籲，「不知道是誰做，是臥底也好，是鬼也好，是示威者也好」，希望不要破壞地鐵及交通燈，因失明人士、輪椅人士、行動不便人士、推嬰兒車人士、長者均很需要這些設備，「破壞這些設施，與追求運動的目標有什麼關係呢？結果一些弱勢群體，變成受害者」。

莊陳有表示，前日到油麻地窩打老道過馬路，電子行人過路發聲裝置被毁，要靠途人幫忙過馬路。他說，傷殘人士出行有固定路線，彈性較少。香港傷殘青年協會復康事務委員會主席陳錦元認同莊陳有呼籲，認為市民沒有升降機，可改用扶手電梯或行樓梯，但殘疾人士選擇較少，出行將直接受阻，故希望減少破壞交通設施。

視障人士：途人主動協助 日間活動如常

年輕視障人士Curtis表示，交通設施被毁確實影響日常生活，有途人會提醒他小心街上或港鐵站有玻璃碎，他亦怕導盲犬會踩到玻璃。至於紅綠燈被毁，則有途人主動協助。他說這段時期相信不同人均有不同程度受阻，他日間活動基本上如常，只是夜晚或周末活動間中需要暫停。

（反修例風暴）