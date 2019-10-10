落閘上水站現蒙面人 警方：便衣執勤

市民質疑扮「示威者」破壞

蒙面人閃電筒舉胡椒噴劑

網上片段顯示，前晚約11時，有人途經上水站B出口對開時發現一名戴鴨嘴帽、以面巾蒙面、身穿藍衣的可疑男子在已落閘的上水站內徘徊，其背後有另一名戴黑色口罩的白衣男徘徊、3名戴口罩的黑衣男子，以及一名戴口罩的紅衣男子在入閘機後，途人感可疑下，用手機拍攝站內情况。

藍衣男子發現有人拍攝後立即指罵拍攝者，呼喝「先生你咩事呀，行開！」拍攝者隨即質問對方為何聯群蒙面逗留站內，藍衣男子立即取出電筒照射站外街坊，不斷呼喝「行開」。藍衣人不斷閃爍電筒，被市民質疑他使用近期警方常用作照射傳媒鏡頭的電筒，質疑他是假扮「示威者」破壞港鐵設施的警員。從另一網上片段所見，大量市民包圍港鐵站，藍衣人不斷以粗言喝罵巿民，又舉起一支疑似胡椒噴劑指向鐵閘外，但未有施放，後來巿民散去，有防暴警員到場，逗留短時間後，無帶走任何人便離開。

港鐵回應時確認前日上水站關閉後，警方曾派便衣警員到車站，當時站內尚有多名港鐵保安員駐守。警方回應稱，因應港鐵站被破壞展開調查，曾調派便裝警員入上水站內執行任務，稱所有警員絕不會做出任何違法行為。據了解，警方當時派出兩名便衣探員到站內防範破壞，手持閃光電筒的蒙面人為其中之一。

警方：防範破壞 絕不會違法

立法會議員范國威昨午聯同多名新民主同盟區議員到港鐵九龍灣總站請願，質疑警方以示威者打扮進入港鐵站，疑為製造港鐵站被破壞的場面。

另外，昨凌晨1時許，有市民發現港鐵馬鞍山線第一城站D出口有3人於站內不斷向外重擊鐵閘，鐵閘被擊至彎曲受損。港鐵回應稱，當時是外判員工維修受損捲閘，並非有人破壞。

（反修例風暴）