調查：三成學校有課堂討論反修例

指媒體信息政治爭議最影響高中生

協會於上月21至27日，經電子平台訪問163名校長、教師及學校社工等教育界人士。結果顯示，若情緒狀態以10分為非常理想，受訪者認為高中學生有5.7分。受訪者認為，最影響高中學生情緒的是「媒體信息」，其次是「社會政治事件爭議」、「人際關係」及「學業壓力」。受訪者認為「無力感」、「壓力」及「動搖對未來的希望感」的情緒問題在校園較為嚴重。香港輔導教師協會副主席何玉芬稱，網上社交平台有大量與反修例事件相關文宣及資訊，部分帶負面信息，容易影響學生情緒。她建議學生減少瀏覽平台的時間。

倡減上社交平台 學校設情緒專區

另外，89%受訪者表示學校有為需要額外情緒支援的學生提供輔導，但只有30.1%有「客觀討論『反送中』事件的課堂」。有受訪者稱，其學校將本港社會運動當作沒有發生，沒有渠道給學生足夠的情緒支援，或有老師個別與學生傾談了解看法，但整體缺乏有系統的輔導。

何玉芬相信，上周政府宣布實施《禁蒙面法》，學生情緒更受影響。她說，當日教育局向學校發信時間倉卒，校長及教師應對空間及支援有限。據她所知，上周五有學生在校得知消息後哭起來，亦有學生在學校默站或叫口號，不願離去。她引述精神科醫生稱，長期留意事件或無法抽離的人，情緒受影響，可能之後有創傷壓力後遺症。

她建議學校可設讓學生安靜情緒的專區，在內可聽音樂、畫畫、看文章等紓緩情緒，校方適時提供輔導支援。

何玉芬強調每個人都有情緒，學生不需因自己要尋求支援而覺得「自己唔掂」。

（反修例風暴）