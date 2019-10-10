少歷練路漫長 年輕人抗壓力較低

精神科專科醫生麥永接說，儘管當下年輕人較早熟，但他們在思想、性格、世界觀等未成形，若在社會亂狀下不懂自處，或覺得世界不安全，家人又不理解自己，或會令他們更悲觀絕望。

張傳義解釋，處於青春期的年輕人情緒穩定度較差，抗壓力也較低，加上年輕人經歷起跌時，相較成年人未必有足夠經驗去處理和克服，且年輕人相對有更長日子要活，故對將來更多一分焦慮，面對社會現况時打擊更大。

促政府回應年輕人情緒訴求

張說曾遇過一名病人，對方一直不知自己為何要努力讀書，為何捱得那麼辛苦，工資卻比地盤工人低，有感被社會騙了而感悲觀絕望；但他對張說，反修例運動給了他人生意義。張提醒年輕示威者願意「走到前線」，都是因為愛香港，呼籲政府除了回應示威訴求，也應回應年輕人情緒上的訴求。

籲父母別趕政見不同子女出門

張和麥都建議年輕人應多留意情緒，多找朋友傾訴。張補充，父母不應因為政見不同而趕子女出門；學校方面應教同學理性分析事件。

食物及衛生局回覆稱，留意到過去幾個月的社會事件令港人精神健康狀况惡化。局方正與專業團體和非政府組織合作，為有需要者提供協助。

（反修例風暴）