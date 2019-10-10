港人精神健康指數8年新低 怕失自由 初中生聞禁蒙面相擁而泣

上周五（4日）下課後，學校取消課外活動，要學生盡早回家，初中生何同學心知是因為《禁蒙面法》，她與同學沒理校規，在校內用手機上網看新聞，有人含淚讀出條文內容，「見到同學咁激動，大家都攬住佢喊」。何同學說當時感到非常憤怒，「戴口罩只是好平常的事，（禁止蒙面）好荒謬」；同時又害怕以後政府會更過分，香港人會失去自由。

離開班房後，他們在走廊與其他級別同學一起哽咽喊口號和唱歌，然後在黑板寫口號，最後一邊帶淚唱《願榮光歸香港》，一邊走出校門。那個下午，他們的班房黑板留下了「香港人加油」、「願榮光歸香港」、「五大訴求，缺一不可」的粉筆字。

「全世界都畀反修例覆蓋住」

自稱「和理非」的何同學，6月以來在家人及朋友陪同下參與過約10次反修例示威。她說已數不清有多少次為了香港哭，第一次是看畢6‧12有老師中槍傷眼的片段，「望住啲血係咁湧出嚟」；自9月起更影響入睡，每晚腦海會浮現「手足受傷」的畫面，導致她日間上學時打瞌睡。原本愛追星的她，常在Instagram分享偶像消息，如今只分享反修例資訊，偶像也提不起她的興趣，紓解情緒時所聽的音樂都是《願榮光歸香港》等反修例歌曲，「全個世界都畀（反修例）運動覆蓋住」。

自責和理非 「付出唔算好多」

何同學曾與家人討論應否上前線，最後因父母擔心其安全，她亦自知能力不足而放棄此念頭。然而，她對自己只是一個「和理非」感非常自責，「個個都話『和理非』要進化，但我付出唔算好多」。每當有「勇武派」朋友向她說「有一日我可能不能上學」，她都會崩潰大哭，擔心下一個被捕、甚至中槍的是朋友或自己。

在反修例運動下，港人精神健康受損。由勞工及福利局、公營機構和非政府組織合辦的「2019香港精神月」，其籌委會研究工作小組委託中文大學，於6月21日至7月4日以電話調查1009名15歲或以上港人對5個自殺迷思的評分，並推算精神健康指數，結果今年平均為46.41分，低過52分的合格水平，亦低過去年的50.20分，更是2012年有調查以來的新低。

逾半年輕人感社會爭議負面影響大

小組召集人、精神科專科醫生麥永接稱，今年超過半數受訪者的精神健康指數不合格（56.4%），顯著高過去年的47.9%。他說儘管調查結果未必反映最新情况，但亦令人擔心。

同時，「社會爭議」對精神健康造成負面影響的比例上升，41.1%受訪者表示影響頗大或非常大，當中幾乎年紀愈輕，比例愈高，15至24歲群組比例最高，達55.5%。另外，約四分之一受訪者表示「家庭」（25.5%）對其精神健康的負面影響非常大或頗大，高於去年的17.7%。

明報記者

（反修例風暴）