保安「怎做都錯」 恐釘牌丟飯碗 工會籲倘遇事 由管理層警方溝通

前線基層難轉行 促公司保護

新港城4名保安員及1名客服主任因拒讓警方入商場而涉阻差辦公，另一邊廂，早前馬鞍山雅景臺開門予警方進入的保安員就被公司暫時停職。香港物業管理及保安職工總會組織幹事杜振豪說，保安員的崗位「好麻煩」，在現時社會情况下，怎樣做都會出錯，分別只有「得罪哪一邊」。

杜說，若保安員被控告並留案底，其保安牌照很大可能會被吊銷，不得再從事保安行業，而不少前線基層保安員工的求職條件都較低，難轉至其他行業；現時要提供實質建議予保安員相當困難，認為管理公司有責任保護員工，最好應由物管公司管理層與警方溝通，不應「有事就交人出去」。

將軍澳維景灣畔早前曾貼出告示，指若非有人報警或發生罪案，警方勿進屋苑；身兼西貢區區議員的維景灣畔業委會主席陳繼偉說，昨日警方拘捕執行職務的保安確有嚇倒各屋苑及保安員，業委會將會與物管公司及律師商討，看現行指引是否需要更改，亦會嘗試聯絡各屋苑，向警方出信表達對拘捕保安員的不滿及擔心。九龍灣區議員兼德福花園業委會主席潘任惠珍亦稱，現會體諒保安員，在「警權無限大」的情况下，「投鼠也要忌器」。

物管協會：警明言「拘捕行動」應放行

香港物業管理公司協會早前就警方進入物業發出通告，會長陳志球昨日表示，已提示各會員公司相關法律條文，並建議就各物業制定工作指引，而指引應以不違法作大前提。陳認為，現時前線員工情况「好慘」，因警方只會認着擋門的保安員，如保安員是受上司指示，於拒絕警方入內後被捕，錄口供時應說清楚情况，若公司確有守則列明不能開門予警察，更應「冤有頭債有主」，追究物管公司而非前線員工。惟他指出，警方的行動很多時都是「電光火石」之間，前線員工未必能及時向上司取指示，建議若警方向保安員明言要採「拘捕行動」後，保安員就應放行。

（反修例風暴）