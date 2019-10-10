拒警入新港城 5保安客服被捕 涉阻差辦公 工會斥濫捕：圖恐嚇無條件放行

恒地遺憾 商場周末停業

大批市民昨晚到新港城中心聚集聲援被捕保安，商場基於安全考慮提早關門（見另稿）。恒基地產昨晚回應表示，對周一發生之事深感遺憾，透露被捕者為1名女客戶服務主任及4名外判保安公司保安員，疑涉於商場內阻礙警員執行職務；又稱事件可能會進入司法程序，故不置評。恒地並宣布本周六和周日新港城中心第四期商場暫停營業。

警：欲穿商場 有人阻礙調查

警方表示，周一（7日）晚接報有人破壞馬鞍山鞍祿街18號一商場店舖及連接商場的港鐵馬鞍山站設施；警員到場後，有人涉阻礙警務人員進入商場；警員進入商場後，有人阻礙警員調查。警方遂於昨午在馬鞍山區拘捕年齡介乎28至62歲的3男2女，他們涉嫌阻礙警務人員執行職務，案件交由沙田警區重案組第二隊跟進。5人昨晚獲准保釋候查，11月上旬返署報到。

警察公共關係科署理總警司江永祥前日於記者會稱，警員需「穿過商場」才可到場，並多次向保安解釋「有罪案發生」而需要入內，遭保安拒絕。

1客服主任4外判保安保釋

消息：上司指示往警署

綜合兩個消息渠道所了解，被捕5人昨午3時半準時上班，其後被上司指示自行前往馬鞍山警署。沙田區議員麥潤培向本報表示，前晚仍見到有份在商場門口阻擋警員的保安員當值，至昨日得悉涉事者被捕，管理公司已為涉事保安員提供法律援助。對於被捕者是否由上司指示去警署，恒地不置評。

香港物業管理及保安職工總會發聲明，譴責警方濫捕新港城保安，意圖恐嚇前線保安員必須無條件放任警察進入私人地方。

大狀：警如只入內調查

不能引警例50（3）

《警隊條例》第50（3）條列明，如警務人員有理由相信任何須予逮捕的人已進入或置身在某處，居住在該處或管理該處的人，在警務人員提出要求時，須容許該警務人員自由進入該處，並給予一切合理的便利。大律師蘇俊文指出，保安是否涉阻差辦公，視乎當時警方是否合理進入私人地方執法，包括持有搜查令及因追捕逃犯要求入內。如因追捕逃犯而需進入私人地方，警員有必要通知保安，或向保安解釋行動。蘇表示，警方只稱「有罪案發生」、需「穿過商場」，而非為了追捕逃犯或任何目標人物而入內，則沒有合法理由進入商場；若警方不知道犯案者是何人，只想入內調查，便不能依賴第50（3）條入私人地方。

蘇俊文續稱，條例所載「有理由相信」，須有客觀及合理理由支持；即使警方稱有疑犯入內，市民亦有權要求警方解釋理由，例如其所犯罪行、疑犯身形特徵等，確保警方執法合規。就當晚情况，蘇稱看不到警員有急切性進入商場；《警隊條例》第50（3）條未有賦予警方權力，就私人地方「有罪案發生」而強行入內。他認為，警方以阻差辦公拘捕保安有濫捕成分；建議當私人物業管理公司被警方要求入內時，可拍下過程，免日後「口同鼻拗」。

明報記者

（反修例風暴）

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