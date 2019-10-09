拒發蒙面法臨時禁令 官：涉重要複雜議題

稱立會復會後可廢緊急法

法官林雲浩指出，要就懸而未決的覆核案件申請暫緩有關條例，申請人必須向法庭展示表面證據，顯示涉案條例屬無效，或對申請人造成嚴重和不可挽回的傷害，惟本案申請人未能作相關證明，並在政府一方未有機會準備證據或完整論據後作緊急開庭，形容本案涉重要和複雜議題，故及早進行司法覆核聆訊屬較好做法，又認為即將復會的立法會仍可修改或廢除整條《緊急法》。

就申請方質疑《禁蒙面法》無阻暴力行為的說法，林官不認為條例因而喪失其立法原意，同時形容政府一方指蒙面帶「壯膽效果」，及參與合法集會的市民應遠離非法和暴動場合的說法具一定說服力；而部分蒙面人縱火、投擲汽油彈和腐蝕液體、打人等行為，暴力程度更有所上升，保障公眾安全屬重要考慮之一。

林官上周五晚亦駁回岑敖暉與梁國雄就《禁蒙面法》申請臨時禁制令，並提及兩人在聆訊中無申請司法覆核許可，梁連覆核申請書也未提交，法庭有無權頒令也成疑問。

【案件編號：HCAL2945、2930/19】

（反修例風暴）