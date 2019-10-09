新屋嶺旁建警察訓練中心 政府：網傳反恐基地失實

政府發言人昨發新聞稿回應，就網上有傳言指政府擬於新屋嶺旁興建反恐警察基地，政府澄清沒有這個計劃，稱有關傳聞全屬失實。

發展局今年初介紹缸瓦甫警察設施土地平整工程時稱，為更善用新發展區土地潛力，決定將數個分散在北區的警察設施，集中遷往缸瓦甫，並興建警隊綜合訓練中心。根據發展局3月回覆立法會的文件，該訓練中心包括警察駕駛及交通訓練中心、警察槍械訓練設施、兩個練靶場、直升機坪，以及新增的「特別行動訓練設施」，專門用於反恐和其他專業行動的高級戰術培訓。

本研社質疑效新疆再教育營

本土研究社指出，早於2016年香港警察與新疆當局就「突發同暴亂事件」作過深度交流，去年12月保安局長李家超亦曾考察新疆反恐戰術訓練中心，並稱值得參考，質疑缸瓦甫用作「反恐」的特別行動訓練設施，會定位成為新疆「再教育營」。

立法會議員區諾軒認為缸瓦甫警隊訓練中心佔地19公頃，與黃竹坑香港警察學院相若，等同增加一倍的警隊訓練基地；又指政府2012年提交缸瓦甫計劃時並無「反恐」設施，亦擔心警方是藉反恐為名增設裝備及訓練設施，形容缸瓦甫工程將成警方的「新黑洞」。

另外，監警會主席梁定邦昨聯同11名委員視察新屋嶺扣留中心，並向警方了解押送和處理被捕人的程序等。梁定邦之後稱，監警會將一併審視新屋嶺和其他羈留中心對被捕人的處理程序，包括被扣留者與律師會面的安排。

（反修例風暴）