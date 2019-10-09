被問會否引《緊急法》禁網 林鄭：目前沒計劃

斥「暴徒」暴力行為沒底線 無法無天

林鄭月娥表示，「暴徒」行為有針對性，希望癱瘓香港鐵路系統和破壞選定的目標商店，她又引述網上流傳有暴徒在公路上設置非法路障截查車輛，形容暴力行為「去到沒有底線，亦是無法無天」，政府會以最大的決心制止。她說，4個月混亂的情况，零售、餐飲、旅遊和酒店首當其衝受很大打擊，基層僱員「手停就口停」。

至於11月區議會選舉，林鄭月娥表示，目前選舉氣氛相當複雜，亦出現一些針對事件，政府會不斷監視情况，但目前為止仍然希望區議會選舉能夠順利進行。

建制籲民主派與「黑色暴力」割席

民建聯和工聯會多間議員辦事處遭破壞及縱火。民建聯昨嚴厲譴責，副主席陳克勤冀香港市民不要支援「黑色暴力」，而民主派亦應「割席」。至於《禁蒙面法》是否令香港更亂，陳稱現時評估成效是言之過早。工聯會立法會議員郭偉強稱，只有建制派議員的辦事處被惡意損毁，反映反對派議員「與暴力一伙」。他認為，《禁蒙面法》執法過於寬鬆，又建議可參考亂過馬路的罰則，不涉及暴力行為可先判處罰款，再犯者才判處入獄。

泛民質疑政府令對立升溫 圖影響區選

民主黨主席胡志偉稱，近日政府常稱社會在《禁蒙面法》下仍見「極端暴亂」行為，但一直未見警方執法，質疑是刻意令社會對立處境升溫、轉移視線。胡稱，政府雖稱未有意引用《緊急法》立其他法例，但他質疑是否有其他部署，包括禁網、以至因混亂而影響區議會選舉。公民黨黨魁楊岳橋表示，政府及建制派均稱《禁蒙面法》效果言之尚早，質疑立法前是否已研究法律效果。他又稱，建制派將焦點放在區選，須警惕是否有人製造基礎、令區選不能正常選舉而獲益。

（反修例風暴）