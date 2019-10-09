立會大樓復修 工程費4000萬 下周三復會發黃色警示 林鄭宣讀施政報告

明報記者

政府消息人士透露，基於社會形勢不確定，將取消《施政報告》當晚的電視論壇，以及翌日的電台聯播節目，當天仍會按計劃赴立法會宣讀，下午出席記者會。

倘無法往立會 或錄影宣告內容

林鄭月娥昨晨被問到她能否在下周三於立法會宣讀《施政報告》，還是改用電視直播，林太稱希望能夠在立法會議事廳宣讀《施政報告》，但會監察情况和預備替代方案。

政府消息人士說，根據《基本法》，立法會有其憲制要求，林太或須前往宣讀《施政報告》；但若受阻無法前赴立法會，林太亦有可能當日先經電視錄影或直播宣告內容，其後再前往立法會補讀。

外牆玻璃料明年2月完成

立會墊支部分 稍後申撥款

記者昨日觀察，立法會大致修復完畢，遭塗污的區徽已更換，會議廳內塗鴉亦已清洗，損壞的投票系統亦已修復。大樓外牆玻璃仍然圍封，梁君彥稱玻璃需訂製，料明年2月才完成外牆復修。他昨表示，大樓復修共花費4000萬元，部分由建築署承擔、部分立法會墊支，稍後再向政府申請補充撥款。

梁君彥稱，暫料林太下周亦將前往立法會宣讀《施政報告》，屆時將發出黃色警示，加強保安安排。若有示威者包圍立法會將如何處理，他稱無後備方案，但若議員未能自由、安全進出立法會，將無法開會。梁君彥又稱，《施政報告》關乎政府未來一年的利民措施，認為大眾應確保可順利進行。

林太早前宣布撤回修訂《逃犯條例》，梁君彥稱，若周五內會接納撤回，他可免除通知期，安排在宣讀《施政報告》後處理。

行管會昨日開會決定立法會復會安排，下周三、四的立法會大會，會議最多接待5名公眾旁聽，會議舉行前1小時至結束後的1小時，議員職員不可進入立法會1樓至3樓範圍。

法律界立法會議員郭榮鏗向傳媒表示，目前的社會氣氛下，立法會無法如常開會，料當日大樓外的示威活動亦難以控制，若政府不回應訴求，氣氛只會愈來愈差。

立禁蒙面法被指繞立會

梁君彥：有一貫程序處理

此外，政府早前引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，將採取「先訂立、後審議」方式審議該附屬法例，遭質疑繞過立法會。梁君彥昨稱，每年都有逾百條法案採取此方式，「每年都有百多條（附屬法例）繞過（立法會）」，稱立法會有一貫程序處理。

（反修例風暴）